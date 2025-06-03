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南北竿機場暫停起降 4日加開南北之星船班助疏運

2025/6/3 19:22
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（中央社記者潘欣彤連江縣3日電）南竿、北竿機場今天受大雨影響，全日飛機暫停起降，逾300名團客滯留。連江縣交旅局傍晚表示，加開4日上午南竿福澳至台北港的交通船「南北之星」航班，疏運滯留旅客。

馬祖南竿、北竿機場今天受大雨影響，能見度未達起降標準，2機場全日飛機暫停起降，超過300名團客滯留。南北竿合計共13架次暫停起降。

連江縣政府交通旅遊局傍晚指出，為疏運滯留馬祖旅客，加開「南北之星」交通船疏運班次，預計明天上午10時30分從南竿福澳港開往台北港、明天下午3時從台北港返回南竿福澳港。

交旅局表示，「南北之星」南竿往台北航班，僅受理於福澳旅運大樓現場購票，明天上午8時起開放抽取號碼牌，明天上午8時30分至上午10時開放售票。此班次也提供縣民保留票50名。

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加開「南北之星」從南竿福澳港開往台北港航班，交旅局指出，另提供乘客台北港至台北車站單程接駁車，欲搭乘旅客須於福澳港售票櫃台登記及付費。

交旅局表示，「南北之星」台北港至南竿航班，可在連江縣交通旅遊局自營的「馬祖海上交通訂位購票系統」購票，或於6日下午1時30分起至台北港櫃台現場購票。（編輯：戴光育）1140603

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