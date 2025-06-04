彰南路庇護島屢被撞 彰化工務段：視情況研議加高

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（中央社記者鄭維真彰化4日電）交通部公路局為改善被形容為「扭扭路」的彰化市彰南路，近期進行15處路口改善工程，接續發生庇護島被迴轉車輛撞擊事故；彰化工務段今天表示，視情況研議是否加高庇護島。

根據彰化縣警察局彰化分局資料，6月2日下午3時許，54歲陳姓男子駕駛租賃小客車，沿彰南路一段往中山路三段方向前進，行駛至彰南路一段151巷口要迴轉時，不慎撞擊行人庇護島，造成車頭毀損，庇護島標誌桿也斷裂。

此外，4月10日上午2小時內，分別有3名汽車駕駛於彰南路一段215巷口迴轉時撞上新設庇護島，警方當時初步了解為與駕駛未熟悉路況及新設計有關；彰化工務段指出，第1輛車撞斷具警示的交通標誌桿，尚未恢復，可能才導致之後2輛車未注意到庇護島。

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交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段長廖志彬今天告訴中央社記者，彰南路因路口標線不對稱，被地方稱為「扭扭路」，常有駕駛人交通違規被檢舉，因此近期針對15處路口進行改善，打除實體中央分隔島，施作左轉車道，並在路口作庇護島，保護行人通行。

廖志彬表示，庇護島均有繪設黃黑斜紋，並設有反光導標、交通標誌桿等警示設施，加強提醒用路人注意；目前庇護島高度是依「市區道路及附屬工程設計規範」以20公分為宜施作，將視事故實際情況評估為駕駛人疏忽或設計關係，再研議是否增加庇護島高度。（編輯：陳仁華）1140604