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高雄火車站地下停車場積水 鐵路局將檢討改善

2025/6/4 16:10（6/4 16:41 更新）
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高雄市區3日傍晚大雨，輕軌車廂車門出現滴水情形。高雄捷運公司4日表示，已進行檢修，判斷車門膠條可能有硬化情形，導致雨量過大時從細縫中滲出。圖為經檢修後已恢復正常的列車車門。（高雄捷運公司提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月4日
高雄市區3日傍晚大雨，輕軌車廂車門出現滴水情形。高雄捷運公司4日表示，已進行檢修，判斷車門膠條可能有硬化情形，導致雨量過大時從細縫中滲出。圖為經檢修後已恢復正常的列車車門。（高雄捷運公司提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月4日
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（中央社記者吳玟嶸高雄4日電）高雄昨天傍晚大雨，火車站地下停車場積水，交通部鐵道局南部工程分局第二工務段長張維舜今天說，因截水溝集排水速度不及應付時雨量才導致積水，將與施工與設計單位尋求改善。

張維舜今天接受媒體聯訪表示，昨天下午約5時起高雄市大雨，最大時雨量達47毫米左右，約下午6時接到停車場業者通知有積水情形，現場派20多名人員幫忙抽排水作業。

張維舜說，經了解原因是車道設計有3個露天車道，昨天瞬間時雨量太大，雨水落至下方截水溝，但截水溝集排水速度不及應付時雨量，因此滿溢導致停車場出現積水。

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張維舜說，後續將與施工單位與設計單位檢討改善，例如將排水系統加大，或透過其它方式減少未來積水等情形對停車場影響。

此外，昨天傍晚高雄大雨時，高雄輕軌車廂車門也發生滴水情形，高雄捷運公司今天表示，昨天下午約6時30分接獲民眾反映，高捷公司已進行檢修，判斷是車門膠條可能有硬化情形，導致雨量過大時從細縫中滲出，後續將針對全車隊進行檢修。（編輯：陳清芳）1140604

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