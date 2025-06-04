加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

綠委列幼兒園性侵案5缺失 北市教育局：虛心檢討

2025/6/4 16:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵、偷拍幼兒遭判刑28年8月定讞。民進黨立委林月琴今天指北市府在此案有5大嚴重缺失，台北市教育局表示，虛心且深刻檢討。

林月琴、民進黨台北市議員洪健益及人本教育基金會今天舉行記者會，呼籲台北市政府針對毛畯珅案認錯、道歉、賠償、改過。

林月琴表示，台北市政府5大嚴重缺失包含未依法啟動通報與處理機制、調查未交由具權限與專業的人員執行、拒絕提供家長監視器畫面與調查結果、認定委員會審查標準不一，及未提供受害孩童足夠的心理支持與協助。

台北市教育局透過新聞稿回應，已針對民國111年首案通報後的處理過程全面檢討，提出10大精進改善方案，並對局內相關責任人員進行議處、主動移送監察院調查，同時針對行為人及負責人採最重懲處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育局表示，已在昨天接獲此案部分受害者家屬遞交的國家賠償請求書，後續將依國家賠償處理流程辦理，而民眾、民代等提出的改善建議，也會納入政策精進方向評估，虛心且深刻檢討，以全力維護孩童安全，杜絕類似犯罪事件再度發生。

台北市社會局表示，自111年7月接獲首案通報起，即積極提供被害人及家庭身心復原與司法服務，並持續精進，自112年起指派每個家庭主責社工，提供家長個別化服務及適性資源媒合，成立全程陪伴的專案服務模式，並未延遲或被動。（編輯：張銘坤）1140604

#台北市
#林月琴
#監察院
#民進黨
#教育局
#毛畯珅
林月琴
毛畯珅性侵幼童案 民代、民團籲北市府道歉、賠償國際自行車日將至 立委民團籲修法建自行車友善環境
毛畯珅
毛畯珅另被控性侵偷拍女童 檢認罪嫌不足不起訴毛畯珅遭控不當對待幼兒 北市教育局再罰6000元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：