加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方
台鐵
新聞專題
台鐵1/60
首頁 / 地方

小貓坐火車流浪到台東 腳傷獲醫治惹人憐愛

2025/6/5 15:45（6/5 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵樹林到台東448次列車抵達台東站時，司機員在軌道旁發現一隻小貓，緊急通報並送至站內安置；有民眾表示在花蓮站就看到小貓在列車上，站方目前先幫牠治療腳傷，尚未決定是否讓民眾領養。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月5日
台鐵樹林到台東448次列車抵達台東站時，司機員在軌道旁發現一隻小貓，緊急通報並送至站內安置；有民眾表示在花蓮站就看到小貓在列車上，站方目前先幫牠治療腳傷，尚未決定是否讓民眾領養。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣5日電）台鐵樹林到台東448次列車抵達台東站時，司機員在軌道旁發現一隻小貓，緊急通報並送至站內安置；至於小貓是從何而來，有人說在花蓮站就看到小貓在列車上，站方將送醫治療。

台鐵台東站務佐理員鄭柏宣接受媒體訪問表示，這隻走失的小貓不確定從哪一站上車，但有乘客在花蓮站就看到牠在車上，早上司機員發現小貓在鐵軌上，後腳受傷，隨即進行簡單照護，小貓活動力、精神狀況都不錯。

google news透過 Google News追蹤中央社

有民眾至服務台表達想要領養，鄭柏宣說，小貓腳傷未癒，先幫牠治療腳傷，目前尚未決定是否交由該名民眾認養。

台東火車站裡愛貓族不少，辦公室周圍已有10多隻貓咪長期留宿，員工們自發成立愛貓群組，並定期募捐購買貓糧，展現滿滿愛心；站內有網紅貓站長「小不點」，現又加入新成員，也引起不少員工與旅客的關注，希望這隻小貓能早日康復，找到溫暖的家。（編輯：謝雅竹）1140605

#台東站
#台鐵
#花蓮站
台鐵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰加碼 台鐵花東會員點數平日8倍假日5倍
37
更多編輯台推薦新聞：