屏東7社區等串聯推落山風觀光 首度公布野餐地圖

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）屏東縣政府與屏科大聯手組織7個社區等單位，輔導成立落山風永續觀光勞動合作社，串聯在地資源推動落山風風景特定區觀光發展，並首度發表「風域半島野餐地圖」，揭密當地11處野餐地點。

屏東縣政府與國立屏東科技大學聯手組織7個社區、2家業者及2個組織，輔導成立「有限責任屏東縣落山風永續觀光勞動合作社」，今天在牡丹遊客中心舉行創立大會，邁向生態旅遊及地方創生自主營運下一個里程。

合作社發起召集人吳儷嬅告訴中央社記者，過去區內各社區雖然認真推動生態旅遊，但都是單打獨鬥、各自努力，合作社成立後會將各社區遊程串聯成套裝行程，帶動區域整體發展，提升社區能見度。

參與合作社的7個社區包括屏東縣牡丹鄉旭海社區、高士社區、四林社區、東源社區、安藤社區，及滿州鄉港仔社區、九棚社區；2家業者是恆春鎮在地工藝店社頂五號店與滿州鄉友善土地耕作的楚諾農場；2個組織為屏東縣牡丹鄉原住民農林業生產合作社和屏東縣車城鄉四重溪溫泉休閒農業區發展協會。

其中高士社區三面環山、東眺太平洋，推動遊程內容包含部落山林體驗教室、當地排灣族運送稻穀歷史路徑導覽等。高士青年會長李恩屏表示，社區較不適合20人以上團體，不過臨近場域較大的旭海、東源社區若接待大團體，便可合作讓部分客人到高士參加遊程。

本身是返鄉青年的李恩屏說，部落近5年發展林下經濟，提供在地青年返鄉發展機會，樂見合作社帶給部落更好的支持。

「台灣最美的不是風景、也不是人，而是島嶼文化」，屏東縣滿洲鄉九棚社區發展協會理事長蘇韋福仁說，希望遊客進到恆春半島不是走馬看花，而是看看有意義的歷史事件，在九棚了解八瑤灣事件如何引發牡丹社事件、看恆春為何建城、社頂公園眾多梅花鹿何來等，「遊客記憶裡才會有真正的恆春半島」。

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合作社創立大會同時發表「風域半島野餐地圖及野餐籃」，包含旭海草原、港仔沙丘、鼻頭草原、港口茶園、社頂自然公園、四林格山、高社神社、馨香森林、牡丹社事件紀念公園、四重溪、看海美術館等11個野餐地點，各社區以特色產品規劃不同內容物野餐籃，如滿州九鵬社區飲品為雞角刺茶，吸引遊客回訪到不同地點野餐。

屏東縣落山風永續觀光勞動合作社表示，合作社在屏科大教授陳美惠輔導下成立，導入日本DMO（Destination Management/Marketing Organization，旅遊地管理暨行銷組織）模式，成為屏東首創以合作社型態運作的在地觀光推進平台；未來將以永續觀光為核心，強化遊程設計、產品研發、人才培力及行銷推廣，串聯在地資源，促進產官學社區跨域合作，落實地方創生。（編輯：黃名璽）1140605

屏東縣落山風永續觀光勞動合作社創立大會5日舉行，推出風域半島野餐籃，讓各社區以特色產品規劃不同內容物，如滿州九棚社區雞角刺風味茶，吸引遊客回訪到不同地點野餐。中央社記者黃郁菁攝 114年6月5日

屏東縣落山風永續觀光勞動合作社成立，集結當地多個社區及團體，高士社區為成員之一，高士青年會長李恩屏（圖）表示，樂見合作社帶給部落更好的支持。中央社記者黃郁菁攝 114年6月5日

屏東縣落山風永續觀光勞動合作社創立大會5日在牡丹遊客中心舉行，滿州鄉九棚社區發展協會理事長蘇韋福仁（前左）說，希望遊客進到恆春半島不是走馬看花，而是看看有意義的歷史事件。中央社記者黃郁菁攝 114年6月5日