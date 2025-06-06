台南與波蘭洛茲市締結姐妹市 期盼持續深化交流

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市和波蘭洛茲市（Lodz City，另譯羅茲市）今天締結姐妹市，台南市長黃偉哲更宣布將市內新闢道路命名為「羅茲路」，紀念2市情誼。

台南市政府指出，市長黃偉哲和波蘭洛茲市長茲丹諾夫斯卡（Hanna Zdanowska）今天在台南市永華市政中心簽署締結姐妹市。2市緣份起於奇美食品和波蘭食品公司在洛茲市合資打造食品產線，透過民間交流奠定城市外交基礎。

黃偉哲去年9月訪歐期間曾前往洛茲市拜會，洛茲市副市長普斯特尼克（Adam Pustelnik）也於今年2月率團到訪台南進行產業交流。

黃偉哲期許2市締結姐妹市後，持續深化文化、教育、觀光與商業等領域互動。他說，洛茲市歷史逾600年，台南也有400年歷史，2座古城可在多方面相互交流。

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茲丹諾夫斯卡表示，洛茲與台南合作早由民間企業帶動，此次締盟更具象徵意義，她期盼分享洛茲文化，促使2市互動，從商業層面延伸至文化與教育，且鼓勵年輕世代多進行跨國交流，共創更多合作機會。

市府表示，洛茲市是波蘭第3大城，位於波蘭中心點，距首都華沙不到2小時車程，也是歐洲物流轉運重鎮，地理位置佳，治安良好，吸引不少企業投資。（編輯：李錫璋）1140606