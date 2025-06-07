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北市升級版樂齡進修券登記踴躍 6/11截止報名

2025/6/7 11:29（6/7 11:41 更新）
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台北市教育局說明114年升級版的「樂齡市民進修券」共計有2400名額，最高補助達新台幣3000元，可抵扣114年秋季社大課程學分費，至11日晚上10時前仍可登記。（台北市教育局提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年6月7日
台北市教育局說明114年升級版的「樂齡市民進修券」共計有2400名額，最高補助達新台幣3000元，可抵扣114年秋季社大課程學分費，至11日晚上10時前仍可登記。（台北市教育局提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年6月7日
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）台北市教育局今天表示，終身學習再升級的114年「樂齡市民進修券」，迄今超過8600人登記，迴響熱烈，11日晚間10時截止登記，還沒報名者可把握時機，23日將公布抽籤結果。

台北市教育局透過新聞稿發布，114年擴大推動的「樂齡市民進修券」，釋出2400個名額，最高補助達新台幣3000元，可用以抵扣114年秋季社區大學課程學分費折抵，提供55歲以上的台北市民輕鬆開啟進修生活。

教育局說，迄今響應熱烈，至「樂齡市民進修券」主題網站註冊參與抽籤者，已超過8600人，今年的名額從原本的1800人增至2400人，其中600人是新增的新生補助名額。登記截止時間為11日晚間10時，還未報名者請把握，抽籤結果將在23日公告於主題網站。

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教育局說，報名登記的線上操作簡單，約3分鐘即可完成，進入「樂齡市民進修券」主題網站，依序點選「登記票券」、填寫基本資料、選擇身分別，並完成身分驗證，即可取得抽籤資格。

教育局說明，舊生補助1000元學分費；首次報名台北市社區大學的新生，加碼1000元，最高可獲2000元學分費補助；符合低收入戶或中低收入戶資格者，補助3000元學分費，且不占原本2400名配額，採外加名額，以利有效協助經濟弱勢市民學習。（編輯：李錫璋）1140607

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