屏東黑鮪季百桌美食宴 美日菲代表大讚東港食材

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東黑鮪魚文化觀光季「美食推廣宴」昨晚在東港東隆宮前登場，席開百桌、還有人氣歌手許富凱等紅寶石歌廳秀演出，受邀出席的美國、日本、菲律賓在台代表也大讚東港美食。

屏東縣長周春米表示，黑鮪魚季舉辦迄今邁入第25年、非常難得，美食宴近年也成為黑鮪魚季重頭戲之一，美食及音樂超值享受，每年開放報名立即秒殺。今年美食宴一樣搶破頭，一桌新台幣5980元，5月7日中午12時開放報名，100桌名額不到3分鐘就被預訂一空，後續仍有許多民眾詢問，超級搶手。

屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，周春米以東港美食進行國際外交，邀請多名國際友人一同享用美食宴，包括2度參加的AIT美國在台協會高雄分處長張子霖，第3次來的日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史。

首次體驗的新朋友，有靜岡市副市長吉田信博、馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表葛洛菲、靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子等人。國際友人體驗台灣熱情辦桌文化，還像歌迷般開心舉燈牌與藝人互動。

此次美食宴10道菜餚，使用東港在地新鮮食材製作，包括油魚子、黑鮪魚生魚片、紅燒魚翅羹、烤鮪魚琵琶骨、櫻花蝦米糕暨雙糕潤、鮑魚養生雞湯、經典功夫封肉、清蒸龍蝦、川燙白蝦&酥炸花枝丸、口味冰品；將知名東港三寶黑鮪魚、油魚子及櫻花蝦運用在菜餚之中，還有在地著名小吃雙糕潤，囊括東港海鮮美味及經典小吃。

現場除了品嚐佳餚還能聽好歌，2名金曲歌王許富凱、施文彬與台語歌后龍千玉帶來多首經典歌曲，再現當年紅寶石歌廳傳統秀場盛況；施文彬與龍千玉還走入席間，讓民眾嗨翻、紛紛拿起手機錄影、自拍，現場熱鬧滾滾。

參與民眾中不少是東港在地人，住附近的張姓居民表示，以前想吃但搶不到名額，能跟家人一起來吃很棒，也很享受歌手演出。

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傳播處表示，今年黑鮪魚漁獲豐碩，且在漁業署及東港區漁會管控下，確保漁貨品質和市場價格，創造漁民與消費者雙贏。周春米推薦大家到東港還可以安排小旅行，到東隆宮祈福、走訪王船文化館，認識國家重要無形文化資產「迎王平安祭典」，更能感受東港的文化底蘊。

黑鮪魚季，6月14、15日「大鮪市集」活動在大鵬灣國際休閒特區登場，6月21日在東隆宮廣場前還有「經典之夜」；黑鮪魚季期間每週五、六、日在東港候船室外販售「潮鮮袋」及「鮪魚造型冰棒」，是最佳伴手禮與紀念品。（編輯：李淑華）1140608