0403地震後中橫漸穩定 花蓮慈院重啟天祥假日門診

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）0403地震後環境漸穩定，經花蓮縣衛生局、秀林鄉衛生所及花蓮慈濟醫院評估，睽違1年的「天祥假日門診」重新啟動，堪稱震後重建的重要進程，展現守護生命初衷與偏鄉民眾健康。

位於秀林鄉山區的天祥，擁有自然景觀與壯麗山水，是享譽國際的天堂秘境，卻也因地處偏遠，造成醫療資源匱乏的狀況。花蓮慈濟醫院自2004年起即投入天祥假日門診，每週例行上山駐診，為當地居民與過往遊客提供醫療照護。

花蓮慈濟醫院指出，2024年4月花蓮發生大地震，面對環境與交通的衝擊，基於安全及交通等多項因素考量，決定暫停執行了20年的天祥假日門診。

暫停服務期間，當地民眾不斷詢問「何時能重新開診？」經過一年多的等待、縝密評估與多方協調，在確保安全的前提下，醫療團隊決定重啟天祥假日門診。

花蓮慈濟醫院醫事室專員褚惠瑛表示，為了要重啟門診，花蓮縣衛生局、秀林鄉衛生所與花蓮慈濟醫院緊密合作，秀林鄉衛生所團隊率先深入天祥實地勘查，重新檢查、打掃整理衛生室環境，確保醫療設施的安全性與功能性。

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花蓮慈濟醫院表示，6月7日，由家庭醫學部醫師陳志強與護理師張友薰共同出隊，正式試行重啟天祥假日門診服務。試行過程順利，團隊初步規劃，將從7月起，把原本的每週服務調整為每2週1次；而醫事室團隊也會隨時觀測路段交通狀況及天氣變化，既能滿足當地醫療需求，又能確保醫療的永續性與安全性。

陪伴天祥地區的民眾超過20年的陳志強表示，這麼多年的陪伴，不論是居民的身體狀況，有那幾個老病人需固定拿藥，還是在地警局、商家、機構的需求，都十分熟悉，他說：「我們回來了，有需要，就來天祥衛生室找我們。」（編輯：李亨山）1140610