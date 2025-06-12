執行產業新尖兵參訪吃閉門羹 中正大學懲處承辦者

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）中正大學辦理勞動部產業新尖兵計畫，日前由財務金融學系張姓兼任助理教授安排學員南科參觀科技公司，遭拒門外引發抱怨；校方表示，因參訪安排不當，將停止張姓助理教授執行計畫。

中正大學張姓兼任助理教授日前執行產業新尖兵計畫，職訓待業青年，安排學員到南部科學團區參訪半導體設備製造商台灣艾司摩爾公司，但未做好連繫工作，被拒於門外，最後只能在南科馬路上散步，勞動部接獲檢舉。

對此，中正大學今天表示，發生此事件後，校方進行內部討論，請承辦單位盡速重新辦理參訪行程，並晤談學員，了解實際情形，也已函文勞動部說明情況。

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針對張姓助理教授的處理，中正大學指出，他安排企業參訪不當，已停止他繼續執行此計畫以及下期授課。

產業新尖兵計畫是勞動部與國內大學合作，透過職業訓練強化青年知識與技能，培育國家重點創新產業人才，促進青年就業。（編輯：陳仁華）1140612