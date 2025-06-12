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馬英九將赴海峽論壇 侯友宜：兩岸應對等尊嚴

2025/6/12 18:17（6/12 18:31 更新）
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新北市長侯友宜（立者左）12日列席新北市議會備詢，面對議員質疑他是否曾參加過海峽論壇，侯友宜表示，他去過福建，但沒有去過海峽論壇。中央社記者王鴻國攝 114年6月12日
新北市長侯友宜（立者左）12日列席新北市議會備詢，面對議員質疑他是否曾參加過海峽論壇，侯友宜表示，他去過福建，但沒有去過海峽論壇。中央社記者王鴻國攝 114年6月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）前總統馬英九將赴中國參加海峽論壇，民進黨議員卓冠廷詢問侯友宜的態度；侯友宜指出，他沒有參加過海峽論壇，但兩岸對等尊嚴原則很重要，應友善交流，化解彼此的誤解。

新北市議會今天進行市政總質詢，卓冠廷詢問侯友宜對馬英九將訪問中國大陸並出席海峽論壇的意見。侯友宜表示，不管哪一個人去，他還是一個態度，兩岸一定要彼此平等互動、友善交流。

卓冠廷也要求市府釐清，海峽論壇從2009年舉辦以來，新北市府有無派員參加，因為有網路消息指侯友宜曾於2014年參加過海峽論壇。

侯友宜表示，他去過福建，但沒有去過海峽論壇。人事處長林正壹表示，印象中，沒有新北市的公務員出席海峽論壇，會再提供確切的資料給議會。

卓冠廷表示，他對侯友宜今年沒有派人去海峽論壇表示肯定，因為海峽論壇就是一個統戰活動，無論如何，不要搞到地方首長主動送上門，然後被矮化。

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侯友宜表示，對等尊嚴原則真的非常重要，兩岸真的要友善交流，化解彼此的誤解，一切都按照法規來。

卓冠廷表示，民主進步黨最希望可以和中國交流，但不要有預設立場，不要有所謂接受台灣是中國一部分、九二共識、一國兩制、台灣跟中國遲早統一等前提。（編輯：方沛清）1140612

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