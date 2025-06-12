加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／異常逼近最近僅45公尺！日本巡邏機遭中國戰機尾隨
首頁 / 地方

通勤通學需求 竹縣快捷7號公車8月起調整站點

2025/6/12 18:35（6/12 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣快捷7號公車路線8月1日起將調整部分站點，把原莊敬北路的十興國小站移至莊敬三路上，另增莊敬三路站，以因應人口快速成長與居民實際通勤、通學需求。圖為國民黨新竹縣議員吳旭智（左2）等人進行站點調整會勘情形。（吳旭智提供）中央社記者郭宣彣傳 114年6月12日
新竹縣快捷7號公車路線8月1日起將調整部分站點，把原莊敬北路的十興國小站移至莊敬三路上，另增莊敬三路站，以因應人口快速成長與居民實際通勤、通學需求。圖為國民黨新竹縣議員吳旭智（左2）等人進行站點調整會勘情形。（吳旭智提供）中央社記者郭宣彣傳 114年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）竹縣府說，快捷7號公車路線將從8月1日起調整部分站點，將原莊敬北路的十興國小站移至莊敬三路上，另再新增莊敬三路站，以因應人口快速成長與居民實際通勤、通學需求。

北興里長田慶順透過文字指出，隨著人口大量移入與住宅密集度升高，現有站位難以涵蓋實際需求，里辦已多次接獲里民反映，希望快捷7號能增設更貼近住宅區的站點，以改善搭乘便利性。

國民黨新竹縣議員吳旭智告訴中央社記者表示，大眾運輸站點的設置應與人口分布、生活機能同步調整，隨著新站點即將啟用，整體路線動線將更貼近民眾，有助於提升民眾搭乘意願。

google news透過 Google News追蹤中央社

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者，快捷7號公車是竹北市公所往返高鐵新竹站，沿路停靠天后宮站、竹北地政事務所站、文化中心站、十興路站等。

陳盈州說，此次調整是將原莊敬北路的十興國小站移至莊敬三路上，以設置十興國小站（莊敬三路），也再增1站點為莊敬三路站；而在十興國小站（莊敬北路）因移動停用，將張貼路線調整公告，提醒民眾。（編輯：方沛清）1140612

陳盈州
民代憂電動車消防設備不足 竹縣府將增購提升應變力竹縣快捷9號公車5/12起增至18班 滿足通勤需求
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：