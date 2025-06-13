蔣萬安6/19出訪巴黎1週 張溫德29日赴奧地利

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市議會市政總質詢結束後，北市府今天宣布首長出訪行程，台北市長蔣萬安19日赴法國巴黎1週，台北市副市長張溫德29日出訪奧地利，2人皆參與國際性論壇並發表演說。

台北市政府秘書處今天發布新聞稿表示，今年是聯合國氣候峰會簽訂巴黎協定（Paris Agreement）10週年，具有全球共同遏阻氣候暖化的指標性意義，蔣萬安將在19日至25日率領市府代表團赴法國巴黎，受邀出席主題為「全球氣候行動10週年」的市長峰會。

新聞稿指出，此次峰會匯聚全球重要城市的首長，包括巴黎、義大利米蘭、南非開普敦、美國鳳凰城、希臘雅典等地的市長將齊聚一堂，歐盟理事會主席等國際領袖也會出席演講，就氣候變遷、城市永續與綠色轉型等議題進行深入交流與合作。

另外，蔣萬安將作為此屆峰會中唯一發表專題演說的亞洲城市市長，分享台北環境治理、淨零碳排與綠運輸等領域的政策成果及創新實踐，展現「永續共融、希望首都」施政核心理念，藉此機會與各國城市領袖經驗交流、建立合作網絡，攜手為下一代打造更宜居且具韌性的環境。

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北市府表示，蔣萬安此行除出席峰會，還會參與法國世界音樂節（Fête de la Musique），並在去年台北白晝之夜客座策展人哈特爾（Kitty Hartl）陪同下，深入體驗巴黎在地文化能量，為台北各層面的城市治理與政策導入更多國際思維。

新聞稿指出，張溫德將率團於6月29日至7月6日出訪奧地利，參與今年度的世界城市高峰會市長論壇（Mayors Forum of the World Cities Summit）並發表演說，接著前往斯洛伐克，與布拉提斯拉瓦舊城區市長簽署城市交流合作備忘錄，建立合作與互訪機制。（編輯：戴光育）1140613