2菲籍女子遊台中錯過末班車 大甲分局警英語救援

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）2名菲律賓籍女子來台旅遊，行經台中市大安區要到大安濱海樂園體驗沙灘車，未料因誤判潮汐導致行程延誤，錯過晚間末班公車，大甲警分局員警協助下，入住民宿免於流落街頭。

台中市大甲警分局今天透過文字稿表示，2名菲律賓籍女子，日前在北汕路公車站牌前，徬徨無助。熱心民眾發現異狀後報警求助，大甲警分局海墘派出所員警趕往現場協助，展現台灣警方溫暖貼心的服務精神。

據悉，2女子因人生地不熟、語言不通，又拖著大包小包的行李，在昏黃街燈下徘徊等待，無奈錯失搭乘交通工具的時間，進退兩難。

大甲分局海墘派出所警員顏宗達抵達現場後，以英語了解狀況，安撫旅客情緒，因夜色已深，擔心2人安危，主動將她們載往鄰近民宿，協助完成入住手續，避免她們流落街頭。

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2名女子對警方的即時援助深表感謝，頻頻鞠躬道謝，眼眶泛紅，表示雖然遠在異鄉，卻深刻感受到台灣人民的熱情與善良，這份「夜裡的溫暖」將永遠留在心中。

大甲警分局長謝建國表示，協助需要幫助的民眾是警察的責任，對外籍旅客更應展現台灣的友善與關懷，讓旅人感受到家一般的安全與溫情。（編輯：李淑華）1140625