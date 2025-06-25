板橋A.L Studio健身房將歇業 6/30前可申請退費
2025/6/25 17:15
（中央社記者王鴻國新北25日電）新北板橋「A.L Studio」健身房將於7月1日結束營業，影響約百名會員權益。消保官表示，接獲消費者投訴及調查後，呼籲會員於6月30日前向業者提出退費申請。
新北市消費者保護官洪伯緯表示，6月16日上午接獲多位消費者來電投訴，稱板橋區板新路「A.L Studio」將於7月1日結束營業，深恐已繳費用無法退費。
為避免廣大消費者權益受損，洪伯緯表示，會同體育局對業者展開行政調查，並令業者提出更詳細說明及退費方式，以解除消費者之疑慮。
透過 Google News追蹤中央社
洪伯緯指出，A.L Studio健身房將營業至6月30日為止，之後並不會再另尋他處開店，因此會全力協助有剩餘時數的學員以補課方式上完課程，但因健身教練人數僅剩3人，可以加開的補課時段均已額滿。
洪伯緯呼籲消費者於6月30日前至現場辦理退費手續，根據業者提出的「退費申請書」，消費者可依6月30日前所剩餘效期內健身課程堂數，乘以當時購買單堂課程價格退費，預估將於8月30日前匯入會員所提供的指定帳戶。（編輯：林恕暉）1140625
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。