花蓮市百年老榕「樹癌」搶救無效 將移除居民不捨

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮市舊田浦車站文化園區1棵百年老榕樹，被颱風吹倒後發現感染褐根病，經半年多搶救無效，將於近日清除，居民難過不捨；縣府指「樹癌」救不了，也為避免感染其他植栽。

農業處長陳淑雯接受媒體聯訪表示，動植物生命都是寶貴的，花蓮有610棵列管老樹，每年都會巡檢、做病蟲害防治，陪伴在地居民的田浦車站園區內的老榕樹，去年因颱風倒伏，請來相關專家學者到現場，發現樹木有褐根病，也就是「樹癌」，為確保土壤安全，避免周遭植栽受到影響，所以不得不決定移除。

陳淑雯指出，另一方面，老樹所在的土地是台鐵公司所有，鐵路單位先前曾表達過鐵路計畫會需要用到此土地，考量樹木及環境的安全，才做出移除處置。

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對於在地居民非常難過，反映未事先預告就移除、支解老樹。陳淑雯說，相關的會議程序上並未納入跟在地居民做說明，這部分未來會檢討。

曾關心老樹、與專業人士一起會勘的民進黨籍縣議員胡仁順受訪表示，這棵老榕樹約有110年歷史，陪伴地方走過無數回憶，真的很難過失去老樹；老樹生病時，縣府農業處報告說無經費醫治，縣府的預算中籌措不出新台幣200萬、300萬元，真的是非常可惜。（編輯：李淑華）1140630