北市消防攜手聯醫簽MOU 建構安全健康職場

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）為完善消防人員健康管理及照護機制，台北市消防局今天和台北市立聯合醫院簽署合作備忘錄，藉此規劃建立消防人員健康管理及照護機制，及職災風險評估，提供更健康的職場環境。

消防局與聯醫共同簽署合作備忘錄，由消防局長莫懷祖、聯醫總院長王智弘代表，希望藉由本次雙方合作，完善消防人員健康管理及照護機制。

合作備忘錄重點包括，安排消防人員接受健康檢查，規劃建立健康管理及照護機制，提供更安全、健康的職場環境；提供完善的消防人員健康檢查項目及衛教諮詢、健康檢查結果的整體性分析、協助有異常的受檢人就醫或醫療轉介服務；雙方不定期召開會議，研商具體工作內容及檢視合作成果。

莫懷祖表示，非常高興能與聯醫達成這項意義重大的合作，這不僅是兩大專業領域的強強聯手，更是對消防人員健康與安全的堅定承諾。

他說，相信透過聯醫的專業醫療服務與完善健康管理體系，將能大大提升消防人員的健康福祉，讓大家能更無後顧之憂地執行任務，守護家園。

消防局透過新聞稿表示，聯醫於2005年正式成立，為北市最具規模的醫療院所之一，具豐富醫療資源、人力及完善體制。

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有鑑於消防人員經常面臨巨大挑戰與風險，不僅要面對救災的險峻環境，更要承擔身心的龐大壓力。消防局說，透過此次合作，為消防人員進行更詳細、更全面的健康檢查，共同建立職災風險評估、預防及改善機制，從源頭降低潛在危險，確保每名消防人員都能在安全健康的狀態下執勤。

同時，此次簽署合作備忘錄，透過整合跨機關、跨領域力量，在消防人員健康安全保障方面邁出重要一步，為創造一個更安全的消防職場文化及更安全健康的職場環境奠定基礎，雙方未來將持續深化合作，共同為消防人員的健康安全福祉努力。（編輯：蕭博文）1140702