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陳亭妃再組鐵馬隊騎宣 5日起前進雙北、12日起花東

2025/7/3 16:52（7/3 17:51 更新）
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民進黨立委陳亭妃（前中）3日在台南市北區服務處宣布再次組成「妃妃鐵馬隊」，將前進各地罷免藍委案選區，以騎自行車宣講方式應援罷團。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月3日
民進黨立委陳亭妃（前中）3日在台南市北區服務處宣布再次組成「妃妃鐵馬隊」，將前進各地罷免藍委案選區，以騎自行車宣講方式應援罷團。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）民進黨立委陳亭妃今天在台南市北區服務處宣布再次組成「妃妃鐵馬隊」，將前進各地罷免藍委案選區，以騎自行車宣講方式應援罷團，在菜市場、路口、街道分進合擊催票。

陳亭妃表示，最早成立「妃妃鐵馬隊」用意是當年因應4大公投案，希望將台南37區對公投4個不同意的選票催出來，當時確實也達到「南票北補」結果，這次罷免案數量龐大，也等於是國家一次大選，必須要有足夠人力與能量，創造社會團結投票動能，所以妃妃鐵馬隊在重要時刻不能缺席。

她說，將以應援方式前進罷免藍委選區，在各選區人口集中處展現「鐵馬騎宣」精神，呼籲選民站出來，投下同意罷免票。

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陳亭妃指出，不論是菜市場、路口、街道、各式宣講活動，參與者將分進合擊共同催票，盼選民站出來守護台灣、堅持民主之力，喚起更多民眾關注參與，才能達成「民主團結護國，大罷免大成功」最終目標。

她說，此次規劃第一站前進台北市，5日上午9時30分從信義區出發，6日進入新北市，當天上午9時30分從板橋區出發，以2天行程針對台北、新北人口集中處進行騎宣活動；之後將在12及13日前往花蓮縣與台東縣，19日到雲林縣，20日前進台中市。（編輯：陳仁華）1140703

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