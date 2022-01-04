都接種第3劑 吉米法隆、琥碧戈柏中鏢

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國脫口秀節目主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）和女星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）相繼傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所幸兩人都已施打追加劑，症狀輕微。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「今夜脫口秀」（The Tonight Show）主持人吉米法隆在Instagram發文表示，他在「放假第一天」就檢驗出陽性，但「症狀輕微」。

吉米法隆表示，他不僅完整接種2劑疫苗，也已接種追加劑，因此很幸運只有輕微症狀。

他還張貼獨自待在一間辦公室的照片，幽默表示：「感謝醫師和護理人員日以繼夜工作，讓每個人得以接種疫苗。感謝美國國家廣播公司（NBC）嚴格執行篩檢，而且做得很棒－也感謝你們在告知我（確診）消息時，把我放進這間What 'chu talkin' about Willis？隔離室。」

可以看到他待的辦公室玻璃上貼著一行字「你在說什麼，威里斯？」（What 'chu talkin' about Willis？），這是NBC情境喜劇「小淘氣」（Diff'rent Strokes）裡的經典台詞。

琥碧戈柏確診的消息，則由和她共同主持節目「觀點」（The View）的喬貝哈（Joy Behar）證實。她在3日播出的節目中告訴觀眾，琥碧戈柏症狀輕微。

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喬貝哈說：「大家都說，放假的時候沒有比待在家裡更好的了，而我們今年就要這麼做。從客廳向大家祝賀新年好。如大家所見，我們又回到盒子裡，從遠端做節目，希望只會持續一週。我祈禱只有一週，但誰知道呢，畢竟Omicron這玩意兒到處傳播。」

她接著說：「為什麼是我在這裡，而不是琥碧？嗯，不幸的是她在放假期間確診了，但她大概下週就可以回歸。因為她打了疫苗，也打了追加劑，所以症狀非常、非常輕微。但我們節目製作組依舊非常審慎。」（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110104