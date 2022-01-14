台北電影節雙競賽 15日開始徵件

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（中央社記者王心妤台北14日電）2022台北電影節招牌雙競賽台北電影獎與國際新導演競賽將於明天開始徵件，3月15日截止收件。台北電影獎入圍名單將於5月16日公布，並在7月9日舉行頒獎典禮公布得獎名單。

台北電影獎為鼓勵不同題材與表現形式，4類別包含劇情長片、紀錄片、短片及動畫片，都可以角逐各類別最佳影片，並共同競爭演員與技術類等15項個人獎項及最高榮譽百萬首獎。

台北電影獎15日開放報名，4類別影片皆於3月15日截止收件，條件限制為參賽短片、動畫片完成時間須於2021年3月15日之後，劇情長片、紀錄片完成時間須於2021年4月1日之後。

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參賽影片的導演須具有中華民國國籍或居留身分，劇情長片必須符合文化部公告修正之「國產電影片及非國產電影片認定基準」之國產電影片。入圍名單將於5月16日公布，並在7月9日舉行頒獎典禮公布得獎名單。

國際新導演競賽每年由5名國內外評審共同選出最佳影片、評審團特別獎，並設有觀眾票選獎及台灣影評人協會推薦獎。國際新導演競賽明天起開放報名，3月15日截止，5月16日公布入選名單，影展期間公布得獎名單。（編輯：陳政偉）1110114