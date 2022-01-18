夏米雅空中瑜伽重獲新生 自創功法傳遞正能量

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女星夏米雅因空中瑜伽打開人生另一扇窗，走出演藝事業低谷，她也自創「四核心瑜伽法」，盼幫助更多人獲得身心靈平衡，傳遞正能量。（固力狗娛樂）中央社記者王心妤傳真 111年1月18日

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（中央社記者王心妤台北18日電）女星夏米雅曾因陷入演藝事業低潮，不願意出門又暴飲暴食讓體重飆高，直到藝人好友李冠儀帶著她接觸空中瑜伽才讓她找回生命意義，並自創「四核心瑜伽法」，傳遞正能量。

夏米雅接受中央社記者專訪表示，因為從小就有音樂夢，2014年有機會推出專輯，一開始以為夢想成真，「沒想到宣傳期一下就結束了，活動越來越少，我就覺得很不對勁。」

因為夢想破滅，夏米雅當時把自己關在家裡暴飲暴食，連朋友邀約見面也拒絕，直到有次李冠儀半拖半拉帶著她去上一堂空中瑜伽課，至此打開夏米雅人生另一扇窗。

夏米雅回憶，當時因為作息不正常，每晚都熬夜到天亮才睡著，但那次上了空中瑜伽課，「我在布幔上伸展身體，又像個嬰兒般把自己裹在布幔中，讓我感受到很久沒感覺到的放鬆心情，甚至在課堂中落淚，那天晚上也久違的安穩睡著。」

因為心情隨著身體伸展開來，夏米雅誤打誤撞找出興趣，開始主動學習各種流派瑜伽課程，她笑說：「一開始上課，隔壁的奶奶筋都比我軟，我還被她笑。」但這反而更激勵夏米雅學習，最後甚至自創「四核心瑜伽法」，並開課傳遞給學員正能量。

夏米雅說：「其實瑜伽不是為了挑戰，而是身體健康，我的理念是要瘦身之前要先讓身體健康，才會平衡身心狀況。」

夏米雅也期待，新年不只能重拾歌唱夢想，搭配瑜伽動作重新「出輯」，也會推出自創的線上課程，讓更多人感受到瑜伽與音樂的美好。（編輯：張雅淨）1110118