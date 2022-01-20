Gaspard Ulliel滑雪意外去世 法國凱薩獎影帝曾2度訪台

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（中央社里昂19日綜合外電報導）曾兩度來台宣傳的法國影帝加斯帕德尤利爾昨天下午在阿爾卑斯山滑雪發生意外，今天宣告不治，享年37歲。法國總統馬克宏表達哀悼，稱他是今日法國電影的典型之一。

加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel）在2007年的電影「人魔崛起」（Hannibal Rising）中扮演年輕的漢尼拔萊克特（Hannibal Lecter），並在2014年的傳記電影「巴黎聖羅蘭」（Saint Laurent）中飾演時尚大師伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）。他在即將上映的漫威電視影集「月光騎士」（Moon Knight）中擔綱一角，也是香奈兒（Chanel）男性香水Bleu de Chanel的代言人。

美聯社報導，阿爾貝維爾區（Albertville）薩瓦省 （Savoie）檢察官蓋奇（Anne Gaches）今天在聲明中說，加斯帕德尤利爾昨天下午在拉羅塞爾度假村（La Rosiere）滑雪時，在左轉滑到鄰近滑坡與友人會合時，與另一名滑雪者在中間滑坡相撞。

蓋奇表示，初步調查結果指出，「這兩名滑雪者相撞後跌倒在地」。蓋奇說，「救援人員抵達時」，加斯帕德尤利爾「一動也不動、沒有意識」，另一名滑雪者毫髮無傷。

拉羅塞爾度假村經理雷加爾多（Jean Regaldo）告訴法國BFM電視台，救援人員抵達時，加斯帕德尤利爾頭上沒有安全帽。法國的滑雪滑坡不要求戴安全帽，但強烈建議滑雪者戴上。

雷加爾多說，意外發生當時天氣「十分良好」，兩人相撞的地點沒有岩石，他形容那個地點很容易進出。

雷加爾多說，加斯帕德尤利爾被直升機送到格瑞諾布大學醫學中心（Grenoble University Hospital Center），醫師試圖搶救他的性命。蓋奇說，今天下午4時過後不久，院方宣告加斯帕德尤利爾不治。經紀公司證實加斯帕德尤利爾今天過世。

加斯帕德尤利爾2014年因演出「巴黎聖羅蘭」來台宣傳。（中央社檔案照片）

加斯帕德尤利爾1984年11月25日出生於巴黎郊外，6歲時曾被小狗咬過，臉上的傷疤成了他的特徵。他說這個傷疤看起來很像酒窩，反而替他打開星途之路。

加斯帕德尤利爾在年僅11歲時，跟著知名女星桑德琳波奈兒（Sandrine Bonnaire）一同演戲，2003年和2004年接連入圍凱撒電影獎最佳新人男演員獎，最後是在2005年以一戰電影「未婚妻的漫長等待」（A Very Long Engagement）中的演出奪獎，接著在2016年憑藉「不過就是世界末日」（It's Only the End of the World）獲得第42屆凱撒電影獎最佳男主角。

加斯帕德尤利爾飾演過法國革命家、垂死的作家、失蹤的第一次世界大戰軍人、連環殺人魔與時尚指標設計師。全球各地的同業與粉絲聽聞他驟逝的震驚消息，紛紛表達哀悼。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱他是「今日法國電影的典型之一」。

馬克宏在聲明中說：「在他拍過的每一部電影中，都可以感受到他全心全意投注在工作上，他總是悉心傾聽，因為尊重每一個人，也贏得團隊所有人的尊重。」

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）在推特發文說：「加斯帕德尤利爾看著電影長大，電影也隨著他成長。他們狂熱地愛著彼此。」

加斯帕德尤利爾曾兩度訪台宣傳，一次是為代言品牌香奈兒站台，2014年是為金馬影展放映他的作品「巴黎聖羅蘭」再度來台。

香奈兒公司在聲明中表示，香奈兒「失去代言12年的大使與朋友」。香奈兒說：「這些年來，我們很幸運能有一位富含文化素養、才華洋溢又無比善良的人待在我們身邊。我們會非常想念他。」

這起意外令人想起一級方程式（F1）賽車「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）的滑雪事故，他是2013年在法國滑雪度假勝地梅瑞貝爾（Meribel）發生意外重傷，事發地點距離加斯帕德尤利爾滑雪處50公里。兩人都是在格瑞諾布大學醫學中心接受治療。

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這位德國賽車傳奇當時和家人到阿爾卑斯山度假，帶著10多歲的兒子一同滑雪。他摔倒時頭部右側撞到滑坡旁邊的岩石，頭部重傷，當時戴著頭盔。

53歲的舒馬赫已有8年未公開露面，自從他發生滑雪意外後，他的家人沒有透露他的狀況。他的妻子柯利納（Corinna）去年在Netflix一部紀錄片中說，舒馬赫已經「截然不同，但他還在」，他的家人都在照顧他，包括現在也是F1車手的兒子米克（Mick）。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110120