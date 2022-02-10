遺憾錯過與龍劭華對戲 陳璇嘆心像被針戳

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戲劇「我和我的鋼四壁」10日舉辦媒體茶敘記者會，演員陳璇（左起）、李宣榕、林意箴、邵奕玫出席，分享拍攝心得。（衛視中文台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）演員林意箴、李宣榕、陳璇、邵奕玫今天出席原創戲劇「我和我的鋼四壁」記者會，這原本是陳璇和爸爸龍劭華首度同台演出作品，陳璇回憶拍攝時幾度想起爸爸讓她忍不住淚崩。

陳璇在劇中有許多父女互動戲碼，原本「我和我的鋼四壁」最初安排由她和爸爸龍劭華首度同台演出，不過龍劭華去年意外逝世，改為游安順擔任爸爸一角。陳璇坦言，因為和爸爸感情深厚，拍戲過程偶爾會觸景傷情。

陳璇回憶，「有場戲要很認真地跟爸爸說，要照顧好自己，演到一半就突然情緒湧上來，直接爆哭」。剛開拍時，陳璇一直呈現放空的狀態，透露自己潛意識很怕面對爸爸去世的事情，偶爾看到嫁女兒的影片就崩潰，「會覺得我再也不能感受這件事，很像一根很小的針，你不知道它什麼時候會進來插在妳心裡。」

陳璇也特別感謝游安順的幫助，「他會用真誠的眼睛看著我，跟我說放輕鬆，戲裡給我很多情感回饋」，藉由戲劇帶出自己的悲傷、舒緩心情。不過有趣的是，陳璇在劇中飾演廚師，戲外卻對廚藝一竅不通，只能勤看做菜影片學功夫。

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林意箴、李宣榕、陳璇和男主角們都有不少感情戲，劇中涂善存、邱宇辰飾演李宣榕的前後任男友，被問及私下是否介意和朋友的前任談戀愛，李宣榕笑言：「以前是秒拒絕，現在覺得人生很多時候都有無限可能」。

「我和我的鋼四壁」由涂善存、邱宇辰、宋偉恩及管麟主演，講述4個男人從學生時期到畢業後一同創業「鋼四壁室內設計」公司，故事圍繞友情、創業及各自面臨愛情與原生家庭的課題。本劇將於28日起，每週一至週五晚上9時於衛視中文台首播。（編輯：張芷瑄）1110210

戲劇「我和我的鋼四壁」中，演員陳璇（圖）飾演一名專業廚師，和宋偉恩有許多精采的對手戲。（衛視中文台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日