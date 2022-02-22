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藍寶石歌廳秀回來了 林慧萍將重現秀場風華

2022/2/22 21:10（2/22 21:21 更新）
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高雄流行音樂中心4月底將舉辦「真愛秀．藍寶石大歌廳」，重現高雄歌廳文化，藝人邵大倫（左起）、王彩樺、蔡小虎22日出席記者會，獻唱精彩歌曲。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月22日
高雄流行音樂中心4月底將舉辦「真愛秀．藍寶石大歌廳」，重現高雄歌廳文化，藝人邵大倫（左起）、王彩樺、蔡小虎22日出席記者會，獻唱精彩歌曲。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月22日
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（中央社記者王心妤台北22日電）高雄流行音樂中心4月30日起連2天將在海音館舉辦「真愛秀‧藍寶石大歌廳」，除了多年未公開現身的玉女歌手林慧萍將演出，還有歌手黃妃、陳美鳳、龍千玉、蔡小虎等。

「藍寶石大歌廳」是秀場文化代表之一，也是高雄人難忘的回憶，高雄流行音樂中心舉辦「真愛秀‧藍寶石大歌廳」，將重現歌廳秀風華。高流執行長李欣芸今天在記者會上說，活動能傳承高雄特色產業，讓更多人知道這塊土地曾經的故事，盼將經典重現給更多觀眾看見。

「真愛秀‧藍寶石大歌廳」4月30日表演嘉賓為林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫、張秀卿；5月1日則有陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫、張秀卿演出。活動將於2月27日中午12時開始售票。

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蔡小虎、王彩樺及邵大倫今天也在記者會上演唱秀場經典歌喚起觀眾回憶。邵大倫表示，藍寶石歌廳秀是華麗綜藝的時代象徵，「對高雄人而言，藍寶石象徵歌廳風華的開端，對台灣人更是秀場基石，藍寶石（歌廳秀）對我而言，是台灣本土歌舞綜藝的重要時期。」

蔡小虎則回憶剛成為藍寶石歌廳駐唱歌手時，需要演唱中文歌、日本歌、台語歌，他也感謝受到已故綜藝天王豬哥亮、賀一航等前輩的照顧，才能奠定他在舞台上的基礎。王彩樺則說，當年的歌廳秀就像是現在歌手夢想開唱的台北小巨蛋，很開心能與其他歌手同台，重現70年代風華。（編輯：張芷瑄）1110222

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