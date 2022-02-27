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瘦子8月攻蛋日期敲定 許願擴增記憶體別再忘詞

2022/2/27 18:35
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（中央社記者葉冠吟台北27日電）饒舌歌手瘦子推出新專輯EARTHBOUND，今天在記者會宣布，去年因疫情延期的首度攻蛋演唱會「地囚人」，確定今年8月13、14日在台北小巨蛋舉辦，期盼自己別再忘詞。

瘦子2019年從饒舌團體「頑童MJ116」單飛後，推出首張個人專輯「Outtabody 靈魂出竅」，不僅獲得大批粉絲支持，更入圍金曲獎華語歌王。

睽違2年發行EARTHBOUND，瘦子表示：「第一張花了滿長的時間出去爽，心境上很放鬆，希望做出輕鬆的音樂，但這2年相信大家都一樣，被困在同一個地方，可以感受到這一張比較多情緒上的發洩。」

瘦子在新歌MV中大秀舞技，被問及演唱會是否有機會挑戰唱跳，瘦子馬上回「不可能」，自嘲歌詞都記不住，還要記舞蹈動作太吃力，並透露演出最擔心的事情就是背歌詞，感謝歌迷總是包容他「記憶體容量有限」，但不能把它視為理所當然，「新年新願望有告訴自己盡量不要忘，努力把事情做到最好」。

EARTHBOUND將同步發行限量全立體有聲書，瘦子坦言身旁朋友、歌迷陸續成家生子，有聲書的概念是希望可以增進親子間的互動，他幽默表示：「這樣也可以賺到小孩的錢！」

日前瘦子見證好友KID（林柏昇）浪漫求婚成功，自己的求婚方式，瘦子坦言還沒有想過，不過偏好低調行事，「婚宴婚禮是給大家的，求婚算是結婚前唯一的兩人時光，我很喜歡低調」。（編輯：管中維）1110227

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