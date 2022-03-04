潘儀君顛覆惡女形象 新劇改當法政界黑木瞳

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台劇「八尺門的辯護人」中，關鍵人物陳令秋是少見的女性法務部長角色，以過人政治手腕推動法律改革，由演員潘儀君（立者）詮釋。（鏡文學提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）影集「八尺門的辯護人」挑戰台灣影視作品鮮少碰觸的死刑與族群題材，更請出久未在台灣露面的演員潘儀君，擔綱運籌帷幄、像日本女星黑木瞳般的法務部長，大改過去惡女形象。

劇組今天發布新聞稿分享，影集「八尺門的辯護人」改編自同名小說，由李銘順、范逸臣、潘儀君、初孟軒、雷嘉汭、陸夏主演。

全劇描述一起外籍移工涉入凶案，一審被判死刑。面對利益與情感糾葛介入司法系統，民意與政治陰謀左右判決，被告的生命危在旦夕，唯一希望只有公設辯護人佟寶駒（李銘順飾）帶領的3人小組。

此劇由原為執業律師的唐福睿執導，唐福睿因熱愛電影，考上公費至美國攻讀電影導演碩士學位，回台後陸續完成導演電影及小說創作，「八尺門的辯護人」原著小說便是他的作品，並獲得「第二屆鏡文學百萬影視小說大獎」首獎。

劇中關鍵人物為潘儀君飾演的陳令秋，是少見的女性法務部長角色，以過人政治手腕推動法律改革，為扭轉局勢插手社會注目的命案，與佟寶駒合作謀略盤算。

潘儀君過去以「花系列」中性格鮮明的惡女角色「顧小春」深入人心，這回挑戰化身法務部長陳令秋。潘儀君也分享，陳令秋這個角色把自己情感、好惡、情慾擺到那麼後面，這不是一般女性可以做到的事情，「在我過往演出經驗裡面，幾乎沒有演過這樣的女性角色。」

潘儀君說，這次演出並未師法政治人物，因她第一次看到劇本時，覺得這角色會讓她想到黑木瞳，「表面上看起來是優雅端莊的女子，但心裡是千絲萬縷的算計。」

「八尺門的辯護人」預計年底上架。（編輯：張芷瑄）1110304