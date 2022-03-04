BL劇當道 韓劇「語意錯誤」本土平台零時差跟播

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）專攻同志題材的影音平台GagaOOLala繼推出「第一次遇見花香的那刻」、「酷蓋爸爸」等原創影集後，近來更買下韓國熱門影集「語意錯誤」版權，零時差跟播，盼達成全台腐劇龍頭目標。

GagaOOLala今天發布新聞稿分享，「語意錯誤」改編自韓國同名網路小說的影集，講述如機器化的理工男，遇上放蕩不羈的藝術男，2人經過意外碰撞，萌生愛情的浪漫故事；由前KNK男團成員朴栖含飾演深情學長，而男團DONGKIZ成員朴宰燦則飾演傲嬌學弟，影集更成功奪下2月韓國影音平台熱播韓劇榜的第2名。

GagaOOLala表示，平台跟播除了「語意錯誤」外，也在全球多個地區陸續上架「愛的抽象派」、「在你心之所向的地方」、「愛情領域 Part2」、「基智醫生生活」、「我們的校隊時光」、「傾心相印」等多部同志作品強檔。日前也確定購入泰劇「第三次初戀」、「裁定終身」與「駛入心途」等台灣以外地區的跟播權。

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2022年日本、韓國、泰國、菲律賓各國預計推出150部以上的同志影集，GagaOOLala影音平台執行長林志杰表示，這回積極購入大量BL跟播劇，除了能帶動新會員的註冊訂閱，也會刺激舊會員的活躍度，帶動平台其他作品被看見。

林志杰指出，獨播劇也是今年的目標，「因GagaOOLala全球開通，觀眾喜好落差風險相對低，多的是增加了品牌的好感度與忠誠度，希望今年就能達到成為全台腐劇龍頭的目標」。（編輯：張芷瑄）1110304