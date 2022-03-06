動力火車攻蛋合體五堅情 組七逃囝仔熱舞M字腿

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雙人組合「動力火車」5日在台北小巨蛋開唱，耗資新台幣3000萬打造舞台，不只有堡壘級設計，還有能夠飛往3樓觀眾區的懸掛式飛天帳篷，拉近與歌迷距離，成為另類亮點。（華研提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）動力火車昨晚在台北小巨蛋舉辦「都是因為愛」演唱會，邀歌手婁峻碩、邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、小賴組成的五堅情擔任嘉賓，笑稱是「七逃囝仔」，志琳更秀出M字腿舞步。

動力火車「都是因為愛」演唱會耗資新台幣3000萬打造舞台，不只有堡壘級設計，還有能夠飛往3樓觀眾區的懸掛式飛天帳篷，拉近與歌迷距離。動力火車以I'll Be Back、「繼續轉動」、「再會吧！我的心上人」拉開演唱會序幕。

動力火車表示，上次在台北小巨蛋開唱已經是5年前，「這2年的世界因為疫情、疾病跟戰爭，人們要聚在一起的機會越來越難，今晚我們能和家人朋友相聚『都是因為愛』，希望可以把這份愛分享給大家。」

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現場演唱到「我不知道」時，舞台視訊上也秀出團員志琳親手寫的書法字，他笑稱當時以為只寫幾個字，沒想到是整首歌的歌詞，「像是被誆了」。秋興在台上也稱讚志琳多才多藝，讓志琳自嘲，「我小學時候寫毛筆都得冠軍，但班上只有兩位而已」。

五堅情則於動力火車演唱到「艾琳娜」時出現，秋興透露「志琳的女兒是他們的粉絲，每次在後台遇到五堅情都會去合照向女兒交差」。志琳則笑回，因為女兒對五堅情的行程比自己還熟。現場不只打趣將一日限定團員取名「七逃囝仔」，小賴更邀請志琳跟著熱舞M字腿，逗笑現場觀眾。（編輯：陳仁華）1110306