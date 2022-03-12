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初擁劇組意外釀2死 百白揭飆車趕戲嘆玩命

2022/3/12 17:09
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（中央社記者王心妤台北12日電）「初擁」2名工作人員昨天因意外墜谷不治，引發各界關注。演員百白在臉書分享劇組曾因趕戲飆車，或是超時疲勞駕駛。她感嘆拍戲像在「玩命」，期盼共同改善工作安全問題。

多曼尼製作公司拍攝影集「初擁」2月開鏡，劇組昨天前往苗栗南庄神仙谷取景，但38歲黃姓攝影師及34歲王姓收音助理，收工時不慎跌落溪谷不治，製作公司今天宣布「初擁」全面停工。

參與拍攝的演員炎亞綸凌晨在社群媒體上表示，將聯合其他演員停工，盼喚起各界關注安全問題，不少演員也群起發文響應。曾奪下台北電影獎最佳女配角的百白亦在臉書回憶，曾有製片組同事熬夜拍戲後，仍須把演員送回家，車上每個人都是強打精神，途中幾次急剎、撞安全島、擦撞路肩，嚇得沒有人敢再睡。

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百白也曾被劇組要求只能花20分鐘趕到距1小時車程的拍攝地點，或在沒有動作指導的情況下完成拍攝。這些都讓她感嘆，「我們不是在拍片，我們在玩命。」她希望大家不要枉顧工作安全，不要逞強或遷就，「為了更好的產業環境從你我做起，勇敢說不！積極爭取！我們一起努力，不要成為共犯結構的一員。」

藝人孟耿如也在IG表示，身為演員已是幸運的一群人，工作人員的權益卻常被忽略。這次的憾事或許不是最後一次，仍希望整個環境能夠改變，「讓大家都有一個安全無虞的的工作環境。每個人的生命都應該值得被尊重。」（編輯：屈享平）1110312

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