唐川病逝「茶金」劇組感念力挺 温昇豪嘆生命無常

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資深演員唐川（左1）13日晚間辭世，享壽69歲。台劇「茶金」劇組感念唐川的力挺表示，唐川戲分雖然不多，卻跟著劇組一路新竹、彰化、屏東、花蓮拍戲奔波，不吝關心後輩，是非常溫暖的長輩。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）資深演員唐川歷經一年與病魔搏鬥，昨晚病逝，享壽69歲，投身影視半世紀最後的作品，就是去年熱播台劇「茶金」，演員温昇豪不捨表示，唐川是他的客語老師，感嘆生命無常。

唐川去年3月二度中風，並因肺部感染持續治療，中間情況一度好轉，今年3月13日深夜仍不敵病魔辭世。

「茶金」演員郭子乾表示，自己的作品不多，雖與唐川偶有合作，但直到「茶金」才有較多時間相處；拍戲時，唐川都駕車前來，身體十分硬朗，完全看不出先前中風的跡象。唐川對後輩的照顧，也讓郭子乾印象深刻。

郭子乾說，兩人在「茶金」讓他印象最深刻的對手戲，就是最後一集。劇中唐川飾演的伯公，對努力開創事業的他說：「你就是不認命！」在聽他細數不甘於只當個養子，努力為北埔人生計努力卻破產，只好以張家所有家產過戶給伯公，以求最後生路。

伯公卻一語不發，掏出所有先前抵押借款的支票，郭子乾表示，「原來，伯公一直把我的努力看在眼裡，足感心！伯公的背影，至今都難忘！」

温昇豪則希望唐川一路好走，坦言拍完「茶金」後，才知道唐川身體不舒服，大家都很關心，「跟唐老師工作也超過10年了，以前跟客台工作常常合作到，他也算是我的客語指導。」

温昇豪也談到先前「初擁」劇組拍攝意外，他感嘆：「最近發生很多事，包含前幾天發生意外的攝影師，也都是老朋友，滿難過的，希望大家保重身體，生命無常，珍惜。」

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女主角連俞涵也在臉書感念唐川：「承蒙伯公，把您的溫暖放在心裡，願您一路好走。」她表示，「難忘伯公上戲時眼神銳利且深層的穿透力，下戲之後溫暖爽朗的笑聲。」

「茶金」劇組感念唐川的力挺，「唐川大哥精彩演出張家伯公，舉手投足間充滿氣勢，也不吝關心後輩，隱含著溫暖。戲分雖然不多，卻跟著劇組一路新竹、彰化、屏東、花蓮拍戲奔波！願唐川大哥一路好走，無病無痛！」（編輯：張雅淨）1110314