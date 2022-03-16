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謝金燕8月高雄開唱 赴美表演被邀唱含淚跳恰恰

2022/3/16 16:23
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（中央社記者王心妤台北16日電）歌手謝金燕今天宣布8月將在高雄開唱，她日前在美國商演，結束還被歌迷邀請在場外唱跳「含淚跳恰恰」，趁表演空檔觀光時，儘管防疫佩戴口罩，但仍被歌迷認出，讓她相當開心。

被問到這次赴美國舊金山演出經驗，謝金燕強調，飛行過程都把所有防疫措施做好做滿，口罩、酒精不離身。她趁著演出空檔當起觀光客，跑遍知名景點。

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謝金燕日前曾分享因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關在家，導致舞步都忘了，趁著這次演出前的特訓找回記憶，也從年初開始控管身材。被問到表演秘訣，她則說：「早睡早起、吃好睡好，這很重要。還有保持心情愉悅，才能開心上工。」

相隔6年重返高雄開唱是否感覺到壓力，謝金燕說：「壓力這2個字是這輩子都跟著我了。」她表示，這次的巡迴台北場結束後獲得粉絲肯定，跳脫她過往的演唱會形式，唱了許多慢歌，因此希望也能把表演帶給高雄粉絲。（編輯：張雅淨）1110316

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