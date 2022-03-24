永別日頭哥 唐川告別式獲頒總統褒揚令

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資深演員唐川辭世，24日舉行告別式，他生前盡力為客家影視和語言奉獻，還以客家電視台節目「日頭下．月光光」的「日頭哥」一角打響知名度，因此家屬特別選用「日頭哥」模樣作為遺照，認為「日頭哥」最能展現唐川私下笑臉迎人、待人親切的一面。（客家電視台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月24日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）資深演員唐川13日過世，享壽69歲，他終生奉獻影視產業，積極推動客語文化發展，今天告別式上獲頒總統褒揚令。家屬說，唐川盼最後一秒鐘仍能逗大家開心，希望大家能保持歡笑。

唐川從中國電視公司演員訓練班結業後，投入劇場、廣播、影視表演及製作長達近半個世紀，精通國、台、客語，並以作品「神秘列車」、「討海人」，分別獲得金鐘獎迷你劇集/電視電影男配角和男主角獎。

唐川去年3月因2度中風住院，引發肺部感染，歷經一年與病魔搏鬥後，於今年3月13日辭世，他的最後一部作品是時代劇「茶金」。

唐川告別式今天在台北市立第二殯儀館舉行，文化部長李永得出席追思，也代總統頒發褒揚令，由唐川遺孀包蓮美代表受贈。李永得感謝唐川對台灣影視的付出，唐川的客語素養深厚，工作之餘也努力推廣傳承客語文化，對台灣多元文化有非常大的貢獻。

唐川生前盡力為客家影視和語言奉獻，還以客家電視台節目「日頭下．月光光」的「日頭哥」一角打響知名度，因此家屬特別選了「日頭哥」的模樣作為遺照，認為「日頭哥」最能展現唐川私下笑臉迎人、待人親切的一面。

唐川家屬表示，感謝各界對唐川的關心與厚愛，唐川在世的時候曾表達，希望自己「出境」時大家能夠保持歡笑，他想用最後一秒鐘逗大家開心，一如他半個世紀的演藝生涯帶給觀眾的各種感動，感謝大家陪伴他們完成唐川最後一場人生演出。

家屬表示，唐川長期參與客家語言與文化的保存與推展，也關心台灣演藝生態，現在他的任務告一段落，承蒙總統頒發褒揚令肯定，期待未來有更多「後生人」接棒，讓一切變得更好。

今天「茶金」製作人湯昇榮、「大崎下」導演李鼎，以及演員吳政迪、方文琳、徐韜、「窩卡」導演温晴也到告別式親自道別。與唐川相識近30年的湯昇榮表示，去年剪接時得知唐川中風，因疫情無法前去探望，知道唐川一直勇敢面對病魔，「希望他好好走，會把他的作品放到更多地方，永遠跟川哥同在」。

湯昇榮說，唐川什麼角色都能演，最棒的是一直傳遞客家文化，「說學逗唱都很多元，不知誰可取代他的位置。」方文琳則哭腫雙眼，難忘後期錄製「大崎下」配音時，唐川細心一字一字教她客語，陪著不會客語的她錄製近7小時。

未能到場的「茶金」導演林君陽，以及演員劉瑞琪、張書偉、黃健瑋、徐麗雯、莊凱勛、温昇豪也透過影片致意。（編輯：張雅淨）1110324

文化部長李永得（右）24日出席資深演員唐川追思儀禮弔唁，並代表頒贈總統褒揚令，由唐川遺孀包蓮美（左）代表受贈。（客家電視台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月24日

資深演員唐川（本名曾均崧）追思告別式24日在台北市立第二殯儀館舉行，導演李鼎（左2起）、演員方文琳及徐韜等演藝圈友人到場弔唁，方文琳受訪時回憶和唐川相處點滴，一度哽咽。中央社記者趙世勳攝 111年3月24日

資深演員唐川（本名曾均崧）日前辭世，家屬24日在台北舉辦告別式，金鐘視帝吳政迪（圖）出席弔唁，送唐川最後一程。中央社記者趙世勳攝 111年3月24日

資深演員唐川13日過世，享壽69歲，他終生奉獻影視產業，積極推動客語文化發展，24日告別式有許多劇組好友前來追思，客語短片「窩卡」導演温晴（中）也到場弔唁。中央社記者趙世勳攝 111年3月24日