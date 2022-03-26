票房影史第一 山繆傑克森獲頒奧斯卡主席獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國知名影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）演出電影票房儘管傲視群雄，但他從未獲得奧斯卡金像獎肯定，直到今天終於獲頒向他職業生涯致敬的主席獎。

73歲的山繆傑克森是知名大導史派克李（Spike Lee）與昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）愛用演員，也常參演票房鉅片漫威（Marvel）與「星際大戰」（Star Wars）系列電影，但僅曾因「黑色追緝令」（Pulp Fiction）入圍奧斯卡最佳男配角獎。

在奧斯卡金像獎頒獎典禮於27日舉行之前，奧斯卡榮譽獎項「主席獎」（Governors Awards）率先登場。

替山繆傑克森頒獎的丹佐華盛頓（Denzel Washington）說：「152部電影，票房270億美元，超越史上任何一位演員。」

在杜比舞會大廳（Dolby Ballroom），坐在昆汀塔倫提諾身旁的山繆傑克森起身上台，領取向他職業生涯致敬的獎項。他生涯作品還包括「侏儸紀公園」（Jurassic Park）以及系列動作片「終極警探3」（Die Hard with a Vengeance）等。

他開玩笑說道：「很榮幸能以『幫派二把手』、『攔路強盜』，還有『令人難忘的黑人』等角色，在觀眾心中留下難以磨滅的印象。

曾與瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）合作「假面」（Persona）、「婚姻場景」（Scenes from a Marriage）的挪威女星麗芙烏曼（Liv Ullmann）也獲頒主席獎。

83歲的麗芙烏曼在1970年代以「大移民」（The Emigrants）和英格瑪柏格曼的「面對面」（Face to Face）兩度入圍奧斯卡最佳女主角獎。

89歲的美國女演員兼導演愛琳梅（Elaine May）是第3位獲獎者。她打破喜劇女演員與導演的界線，並曾以「上錯天堂投錯胎」（Heaven Can Wait）和「風起雲湧」（Primary Colors）兩度入圍奧斯卡最佳改編劇本獎。

演出「致命武器」（Lethal Weapon）系列電影與史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）電影「紫色姐妹花」（The Color Purple）的75歲演員丹尼葛洛佛（Danny Glover）則因為他在政治領域的活躍，獲頒「珍赫蕭特人道精神獎」（Jean Hersholt Humanitarian Award）。

他目前擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使。

在40年的演員生涯中，丹尼葛洛佛同時致力於美國民權運動，以及終結南非種族隔離政策。他曾在1987年的HBO電影裡飾演南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110326