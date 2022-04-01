裘德洛怪獸3再演鄧不利多 艾迪瑞德曼想實現跳舞咒

（中央社記者王心妤台北1日電）哈利波特系列最新一部電影「怪獸與鄧不利多的秘密」，裘德洛三度飾演鄧不利多，丹麥男星邁茲米克森首度加入，演員艾迪瑞德曼則希望現實也有「跳舞咒」幫助自己入戲跳舞。

「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）描述邁茲米克森（Mads Mikkelsen）飾演的黑巫師葛林戴華德準備控制整個世界，而裘德洛（Jude Law）飾演的鄧不利多則委託艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）飾演的奇獸飼育家紐特率領一群無名英雄拯救世界。

首度加入「怪獸」系列電影世界的邁茲米克森日前出席首映會表示，因為團隊已經拍攝過2集了，現在才加入，有種「被領養」的感覺。邁茲米克森認為，沒有人一開始就是壞人，因此演出希望能展現出他的目標和使命，還有為何會想讓世界變得更「美好」。

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三度演出的艾迪瑞德曼出席首映會表示，紐特跟鄧不利多在電影裡的關係從師徒變同盟，「他是個內向的人，他最感到自在的是他的怪獸們和他的世界，但鄧不利多看到了他的潛力、甚至具有領導能力，讓這部片很像巫師劫盜片」，而艾迪瑞德曼這次在片中有段蠍子舞，他笑說：「我很希望有跳舞咒，因為我根本不會跳舞。」

「怪獸與鄧不利多的秘密」將於4月14日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110401