楊小黎新戲代表魯蛇選里長 羞奪吳政迪螢幕初吻

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輕喜劇「船到橋頭不會直」7日以競選大會形式舉辦首映記者會，主要演員謝其文（左起）、莫愛芳、楊小黎、吳政迪、廖曉彤、王自強現身宣傳。（客家電視台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）今年適逢4年一次的里長選舉，金鐘視后楊小黎也在輕喜劇「船到橋頭不會直」飾演為還債、異想天開去選里長的魯蛇，甚至奪走吳政迪的螢幕初吻，讓她親完直呼「不好意思喔」。

「船到橋頭不會直」今天舉辦首映會，導演林宏杰及主要演員楊小黎、吳政迪、廖曉彤、王自強、謝其文、莫愛芳聯袂出席。為呼應選里長劇情，現場更幽默營造成宛如造勢大會，特別打造一面戲劇戰旗，期勉楊小黎「魯蛇出征、旗開得勝」。

楊小黎在劇中選里長，被問及劇外是否也對從政有興趣，她連忙笑言：「政治是管理眾人的事，自己還是管好自己的事情就好。」不過開拍前，楊小黎有空就會在家看劇本做功課，一看就是6、7小時沒起身，打趣說自己屁股扁的跟桌子一樣平，一度嚇壞媽媽。

金鐘視帝吳政迪這回則在造型上大突破，頂著紅髮外加一身鮮豔服裝，還享齊人之福，周旋在楊小黎和廖曉彤間，並獻出螢幕初吻。不過吳政迪坦言雖看似福利不少，但自己在劇中有不少體力活，除了被打，還要跳卡車、跳柵欄，大嘆實在辛苦。

回想拍攝吻戲當天，吳政迪透露自己一度緊張到一直碎碎唸，研究著到底要怎麼親、頭要不要跟著轉動等等，讓對手演員楊小黎抱怨像個「死阿伯」。吳政迪甚至特別買了一大罐漱口水及口香糖，就是希望第一次吻戲能讓對方留下好印象。

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楊小黎則是在開拍前，得知要與認識多年、年紀又比自己小很多的吳政迪談戀愛，還得拍吻戲，直呼太尷尬，拍完後更像個長輩似的，拍拍吳政迪說：「不好意思喔，奪走你的初吻。」讓全場都笑翻。

除了演員拍攝辛苦外，楊小黎也透露劇組攝影師為了要邊拍邊倒退，一個不一小心摔倒在地，為了保護攝影機導致頭部見血受傷，被大家勸去急診包紮之後，又趕回來繼續拍夜戲，十分敬業也但相當不捨。「船到橋頭不會直」將於11日起，週一至週四晚上10時在客家電視及網站播出。（編輯：方沛清）1110407

演員楊小黎（後左）在輕喜劇「船到橋頭不會直」中，飾演為還債、異想天開去選里長的魯蛇；楊小黎被問及劇外是否也對從政有興趣，她表示：「政治是管理眾人的事，自己還是管好自己的事情就好。」（客家電視台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日