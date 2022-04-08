林俊傑確診症狀輕微 無奈嘆「輪到我了」[影]

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（中央社記者王心妤台北8日電）歌手林俊傑今天證實自己確診COVID-19，他表示目前身體沒有太大不適，只有輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，經紀公司指林俊傑是從洛杉磯飛抵新加坡後，先是自行快篩陰性，後被通知與確診者密切接觸，再次快篩結果由陰轉陽。

林俊傑今天在Instagram表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以後，身邊確診病例出現，這次輪到他確診，希望沒有對密切相處的人帶來困擾。

林俊傑表示自己身體目前沒有太大不舒服，希望繼續保持心情樂觀與正向，期待早日康復。林俊傑說，「雖然無奈和沮喪難免… 但想到還有很多為抗疫盡心盡力的人們在守護我們，我們一定要打起精神來，把身體養好～」他也呼籲歌迷不需要擔心，會沒事的。

對此，林俊傑經紀公司表示，林俊傑是從洛杉磯飛抵新加坡後自行快篩呈現陰性，但到家後被通知與確診者有密切接觸決定自主隔離，之後喉嚨不適再次快篩，結果呈現陽性。

經紀人表示，林俊傑目前有點喉嚨痛、身體痠痛及發冷，但沒有其它嚴重症狀，除了感謝各界關心，也希望大家保持身心健康。「謝謝大家關心，也希望大家保持身心健康。」（編輯：屈享平）1110408