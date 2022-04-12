姚以緹大面積刺青現身諜報片 難忘韓星暖男舉動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣演員姚以緹（前左2）在韓國諜報片「夜叉：浴血諜戰」中特別演出，飾演地方幫派老大，和「魷魚遊戲」演員朴海秀（右3）有多場中文交談橋段。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北12日電）韓國諜報片「夜叉：浴血諜戰」因來台取景備受期待，上線後觀眾驚喜發現台灣演員姚以緹現身片中，扮演地方幫派老大。姚以緹今天透過Netflix分享拍戲趣聞，大讚朴海秀是暖男。

由韓國影帝薛景求與夯劇「魷魚遊戲」演員朴海秀主演的電影「夜叉：浴血諜戰」，將台北萬華華江整建住宅、高雄六合夜市及岡山、台中樂成宮場景拍入片中，備受台灣網友討論，台北電影獎最佳女配角姚以緹滿身紋身、滿嘴牙垢的扮相也讓觀眾印象深刻。

Netflix今天公布姚以緹幕後專訪影片，她受訪時笑說，角色身上大面積刺青，是由韓國造型團隊使用特製紋身貼紙，加上彩繪精心打造，更透露自己一開始不知道需要專業卸妝產品才能卸除，回家後拚命搓洗都去不掉，最後靠膠布撕除很傷皮膚。

姚以緹飾演的「伊萊雯」角色原型本來是個暴牙老大，她曾主動提出戴金牙牙套的想法，但導演羅賢見到她後，不忍心姚以緹被太過醜化，改由造型團隊費心變出牙垢，來帶出「伊萊雯」的生活背景。特別的是，這個角色本來沒有名字，是因姚以緹的專業演出讓羅賢決定賦予，並取名和姚以緹真實英文名字Eleven一樣的「伊萊雯」。

姚以緹透露演出「夜叉：浴血諜戰」的原因與羅賢有關，一開始接到企劃書時，她發現羅賢是電影「發球線上」的編劇，片中描述雅典奧運南韓女子手球銀牌的真人真事，讓曾是手球選手的姚以緹特別想和導演合作。等到姚以緹戲分拍完後，羅賢還送上自己用中文親筆署名的「發球線上」DVD給她。

姚以緹在片中有不少與朴海秀中文交談的橋段，她分享，自己常在拍戲現場空檔，教朴海秀說中文台詞，印象最深刻的一句就是「你們會後悔的」，因為發音對韓國人很有難度，自己也一直陪對方練習。

姚以緹說，私底下的朴海秀是超級暖男，由於電影在冬天拍攝，在一場雨中打鬥戲中朴海秀早已全身濕透，但當他看到因為角色需求、穿得更少的姚以緹後，立刻把自己正在用的熱水袋給她，讓姚以緹相當感謝。

「夜叉：浴血諜戰」已於Netflix上架。（編輯：張雅淨）1110412

演員姚以緹（中）在韓國諜報片「夜叉：浴血諜戰」中特別演出，角色身上的大面積刺青，由韓國造型團隊使用特製紋身貼紙，加上彩繪精心打造。（青春期影視娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月12日

演員姚以緹（圖）透過Netflix分享拍攝韓國諜報片「夜叉：浴血諜戰」時的趣聞，大讚韓國男星朴海秀是暖男，也透露與導演羅賢的緣分。（青春期影視娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月12日