蔡燦得化舞台為密室逃脫 全程無休息考驗耐力

（中央社記者葉冠吟台北19日電）故事工廠在2017年推出的人氣舞台劇「莊子兵法」，最近重返舞台，由於全劇等於是一場密室逃脫，沒有中場休息，讓參演的蔡燦得直呼過程太恐怖，既不能喝水、也不能上廁所，相當考驗耐力。

MOMOTV發布新聞稿分享，蔡燦得在劇場、電視劇都發光發熱，近期更連軋兩部舞台劇「莊子兵法」、「一個公務員的意外死亡」，日前她和「大鶴」林鶴軒共同接受「E!Studio藝鏡到底」專訪時，也分享兩個不同調性作品準備過程的點滴。

舞台劇「莊子兵法」自2017年首演後，數度加演，其中「用獎金考驗人性」的設定備受稱譽，概念超前去年熱播的韓劇「魷魚遊戲」，更成為今年台北表演藝術中心試營運指定的演出劇作。全劇敘述完全不認識的6個人從不同地方報名這場遊戲，而且一開始就因不明原因暈倒，再醒來時已在密室，只能開始解題。

蔡燦得提到，由於全劇是場「密室逃脫遊戲」，沒有中場休息，無法趁休息時複習台詞、準備道具，對演員來說非常恐怖，當戲開演時，整個腎上腺素都湧上來，更得提醒自己不能忘記台詞及道具，還要控制口渴或想上廁所的心情，全員又得在台上哭喊大叫，相當考驗「耐力」。

談起為何演出「莊子兵法」的演員越來越多的原因，蔡燦得解釋，因為演員們都很喜歡這部劇，甚至就算部分演出時間，與其他工作重疊也不願「放手」，寧願和別的演員「共享」角色。她舉演員郭耀仁為例，郭耀仁後來也主演「一個公務員的意外死亡」，當兩部戲的演出時間重疊時，在不想放掉「莊子兵法」的情況下，只好拜託另外一個演員來出演，展現對作品的熱愛。

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最後，由於「莊子兵法」以獎金直逼人性之惡，主持人鄭偉柏問兩人是否會為新台幣1000萬，犧牲親情、友情及愛情其中一項，大鶴表示年齡到了3字頭後，有感朋友與伴侶的「陪伴」對自己所產生的力量與鼓勵，並認為「親人總要放手讓孩子獨立」，相對地友誼更經得起歲月洗禮；蔡燦得則稱自己寧可放棄錢財，保住所有的情感關係。

本集「E!Studio藝鏡到底」將於20日晚上10時30分，在MOMOTV播出。（編輯：屈享平）1110419