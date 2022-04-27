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「我的婆婆」導演鄧安寧確診 電影開拍再延後

2022/4/27 17:29
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（中央社記者葉冠吟、王心妤台北27日電）國內今天COVID-19本土個案數逼近9000大關，「我的婆婆」電影版劇組因王少偉、楊銘威確診，原預計先停拍一週，不料導演鄧安寧昨天PCR檢測陽性，復拍日期又得延後。

台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」拍攝一波三折，17日宣布開拍後，演員楊銘威、王少偉相繼確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），張書偉、「勇兔」林筳諭則被匡列居家隔離。劇組先前宣布25日起停拍一週，原本預計5月初復拍，沒想到導演鄧安寧昨天PCR檢測呈現陽性，成為劇組確診第3人。

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「我的婆婆」電影版劇組今天回應，劇組目前會延拍至導演出關，多少對拍攝進度有一些影響，原本停拍一週，導演確診後會多延幾天，「導演和演員們目前皆無症狀，會在他們平安出關後追上拍攝進度，感謝各界關心」。

另外，饒舌歌手呂士軒今天在Instagram發文透露確診。他的經紀人告訴中央社記者，呂士軒25日出現發燒症狀後自行快篩，發現有不明顯的兩條線，再加上發燒未緩解，到醫院PCR檢測為陽性，目前在家1人1室隔離中。（編輯：張雅淨）1110427

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