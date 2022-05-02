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Netflix訂戶下滑調整策略 梅根製作動畫Pearl喊卡

2022/5/2 12:25
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（中央社紐約1日綜合外電報導）串流影音平台Netflix大砍動畫節目，今天宣布取消英國哈利王子（Prince Harry）之妻梅根（Meghan Markle）的動畫系列「明珠」（Pearl, 暫譯）製作計畫。

Netflix發表聲明說，決定停止推動包括梅根動畫系列在內的數項計畫，這是公司動畫系列製作決策的一環。Netflix未進一步解釋相關決策。

梅根與哈利成立的Archewell Productions製作公司去年宣布由梅根擔任「明珠」的執行製作，這系列主要講述1名12歲女孩受歷史上多位有影響力的女性啟發而展開冒險的故事。

記者請Archewell Productions對Netflix的宣布發表看法，尚未獲得回覆。

Netflix也宣布，不會繼續製作另兩部兒童動畫系列Dino Daycare與Boons and Curses。

Netflix先前公布第1季流失20萬訂戶，先前公司預估首季可新增250萬訂戶。

Netflix雖然砍掉「明珠」系列，但也證實會繼續和Archewell Productions合作推動多項計畫，包括先前宣布的紀錄片系列Heart ofInvictus。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110502

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