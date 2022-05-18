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給阿媽的一封信 導演用台灣故事和世界交朋友

2022/5/18 20:21（5/18 20:31 更新）
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入圍2021年金馬獎最佳紀錄片的「給阿媽的一封信」，17日在台北舉行特別放映活動，導演陳慧齡（前右）也出席分享創作心路歷程。前左為金馬執委會執行長聞天祥。（天馬行空提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月18日
入圍2021年金馬獎最佳紀錄片的「給阿媽的一封信」，17日在台北舉行特別放映活動，導演陳慧齡（前右）也出席分享創作心路歷程。前左為金馬執委會執行長聞天祥。（天馬行空提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月18日
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（中央社記者王心妤台北18日電）導演陳慧齡「給阿媽的一封信」去年入圍金馬獎最佳紀錄片，昨晚特別放映，陳慧齡分享文豪雨果的詩，也希望用台灣故事和世界交朋友，「把台灣故事說好，就是對世界有貢獻。」

旅法導演陳慧齡當年回到故鄉悼念離世的祖母，不只面對模糊的家族記憶，也意識到國家歷史斷裂的問題。她邀請多名年輕人分享家族記憶，從滿州國死裡逃生的客家運將、在阿塱壹古道談起祖先的斯卡羅後人、滿頭白髮卻回憶與日本軍官相識的排灣族公主、落地生根台灣仍難忘家鄉的老兵、不願重拾失親傷痛的受難者家屬，不同歷程但串起島嶼故事。

導演陳慧齡昨晚分享，曾擔心缺乏台灣歷史知識的觀眾會不懂，剪接時特別邀請不同國籍且對台灣陌生的朋友觀影，「要讓他們聽到『台灣人是蝙蝠』，便能秒懂台灣人的處境及心境。」

陳慧齡認為，外國人不需要理解藍綠對立的歷史淵源，但也像他們明白同班同學的阿公在二戰時期分屬不同陣營，就能猜測出目前台灣社會可能產生的認同分歧。

陳慧齡也說，和外國觀眾分享這部影片不是要讓台灣被看見，而是用台灣故事交朋友，片中的故事反映了珍貴且普世共通的人權價值，「我們一起把台灣故事說好，就是對世界有貢獻。」

「給阿媽的一封信」將於20日在台上映。（編輯：張雅淨）1110518

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