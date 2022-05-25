郭泓志不排斥登全明星4 霸氣問還需要送資料嗎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北25日電）前職棒球星郭泓志在熱播中的實境節目「全明星觀察中2」，大秀廚藝、做農活，展現運動員外的日常面貌，外界關心他是否有報名「全明星運動會4」，他笑回：「我還需要送資料嗎？」

卸下職棒球員身分的郭泓志近期投身綜藝和6名明星展開合宿生活，今天接受媒體聯訪被問到怎麼會動念參與電視節目，他笑說，過去當運動員較少有機會體驗球員外的生活，被邀請時剛好有空就來參加，稱讚每個藝人都很好相處。

其中最讓他意外的是室友「王子」邱勝翊，郭泓志說，本以為邱勝翊會很重視形象，結果私下很親切，不會刻意展現帥氣一面。郭泓志透露，兩個寶貝女兒許久沒在電視看到爸爸，看到爸爸又在電視出現特別開心，也成為節目忠實粉絲，錄影時偶爾也會視訊和哥哥姊姊打招呼。

被問及女兒們最喜歡的成員，郭泓志透露是嘉賓「錢姐」錢薇娟，女兒喜歡看錢姐和爸爸鬥嘴。郭泓志笑說，大女兒體育細胞好，棒球投得不錯，最近也會和自己打籃球，搞不好能考慮和錢姐學籃球。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「全明星運動會4」已如火如荼籌備中，許多藝人搶著報名，大家好奇郭泓志是否有投報名表，他幽默反問：「我還需要送資料嗎？」不過目前還不確定是否會參賽，如果參加一定會參與測試賽，在投擲項目有信心，但跑跳類、桌球或滑龍舟較困難，需要花時間去學習，「我滿喜歡去挑戰的，反正就志在參加，把自己最好的表現，表現出來」。

至於是否還會考慮帶球隊或再當球員，已有A級教練證的郭泓志坦言，自己最近大部分都致力於跑基層，照顧花東、偏鄉地區的小球員，比較難把時間綁在單一球隊，暫時不考慮帶隊，但如果薪水不錯未來不會排斥，此外若現在還有業餘球隊想找他打球，他也願意嘗試。（編輯：張雅淨）1110525