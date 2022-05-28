hito流行音樂獎韋禮安3語飆歌 羅志祥熱跳開場
（中央社記者王心妤台北28日電）2022 hito流行音樂獎今晚舉辦頒獎典禮，約1萬名觀眾同樂，由歌手羅志祥開場演出。韋禮安奪4獎成為大贏家，並演唱中、日、韓3種語言版本的「如果可以」，獲得全場掌聲。
韋禮安是今晚獲獎大贏家，「如果可以」摘下年度十大華語歌曲、年度百首單曲冠軍、電影主題曲。另外台劇「火神的眼淚」主題曲「因為是你」也獲得電視主題曲。韋禮安今晚演唱中、日、韓3種語言版本的「如果可以」，他自認韓、日文轉換時遭遇「小亂流」，幸好製作人肯定表現。
頒獎典禮由歌手羅志祥開場，他除了演唱新歌TRAP GAME，也演唱經典歌「精舞門」、「鬧翻天」拉開序幕。歌手Karencici今晚演唱新歌99% Angel，還有靈感源自經典老歌「給我一個吻」的新歌Kiss Me。
Julia（吳卓源）除個人演唱「精神分裂」，也與炎亞綸合作唱跳，兩人事前僅彩排5次，讓Julia登台前頻喊緊張。Julia前段時間終於回澳洲見到家人，2年沒看到家人，沒想到要回台灣前卻因為太不捨家人落淚，「但媽媽跟妹妹裝得跟沒事一樣，她們說有什麼好哭的，說不定很快就會見面了。」
Karencici（林愷倫）今晚獲得潛力女聲，也以第2張專輯99% Angel問鼎第33屆金曲獎歌后。Karencici受訪表示，金曲公布入圍當天其實正在睡午覺，醒來才收到親朋好友的祝賀訊息，「很榮幸，但入圍就是一種肯定。」她也提到，以前參加選秀節目時，今年同樣入圍歌后的蔡健雅擔任評審，「跟她一起入圍是很大的肯定。」
歌手畢書盡今晚獲得最受歡迎男歌手，「看見愛情」也獲得聽眾最愛情歌獎。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，畢書盡與太太減少出門頻率，工作回家也會先消毒。他期待疫情緩解後，能於7月、8月舉辦約1000人的小型演唱會。
歌手Kimberley（陳芳語）表示，hito流行音樂頒獎典禮是她剛出道時第一次登上台北小巨蛋的機會，這次像是回到起點，經過這段時間的磨練，更能體會歌詞的訊息也希望傳達給歌迷。陳芳語與黃明志合作的「玻璃心」入圍今年金曲獎年度歌曲獎，她也預告將會一起走上紅毯。（編輯：陳政偉）1110528
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