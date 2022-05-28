hito流行音樂獎韋禮安3語飆歌 羅志祥熱跳開場

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2022 hito流行音樂獎28日晚間在台北小巨蛋舉辦頒獎典禮，萬名觀眾同樂，歌手韋禮安拿下4獎成為大贏家，更演唱中、日、韓3種語言版本的「如果可以」，獲得全場掌聲。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

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（中央社記者王心妤台北28日電）2022 hito流行音樂獎今晚舉辦頒獎典禮，約1萬名觀眾同樂，由歌手羅志祥開場演出。韋禮安奪4獎成為大贏家，並演唱中、日、韓3種語言版本的「如果可以」，獲得全場掌聲。

韋禮安是今晚獲獎大贏家，「如果可以」摘下年度十大華語歌曲、年度百首單曲冠軍、電影主題曲。另外台劇「火神的眼淚」主題曲「因為是你」也獲得電視主題曲。韋禮安今晚演唱中、日、韓3種語言版本的「如果可以」，他自認韓、日文轉換時遭遇「小亂流」，幸好製作人肯定表現。

頒獎典禮由歌手羅志祥開場，他除了演唱新歌TRAP GAME，也演唱經典歌「精舞門」、「鬧翻天」拉開序幕。歌手Karencici今晚演唱新歌99% Angel，還有靈感源自經典老歌「給我一個吻」的新歌Kiss Me。

Julia（吳卓源）除個人演唱「精神分裂」，也與炎亞綸合作唱跳，兩人事前僅彩排5次，讓Julia登台前頻喊緊張。Julia前段時間終於回澳洲見到家人，2年沒看到家人，沒想到要回台灣前卻因為太不捨家人落淚，「但媽媽跟妹妹裝得跟沒事一樣，她們說有什麼好哭的，說不定很快就會見面了。」

Karencici（林愷倫）今晚獲得潛力女聲，也以第2張專輯99% Angel問鼎第33屆金曲獎歌后。Karencici受訪表示，金曲公布入圍當天其實正在睡午覺，醒來才收到親朋好友的祝賀訊息，「很榮幸，但入圍就是一種肯定。」她也提到，以前參加選秀節目時，今年同樣入圍歌后的蔡健雅擔任評審，「跟她一起入圍是很大的肯定。」

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歌手畢書盡今晚獲得最受歡迎男歌手，「看見愛情」也獲得聽眾最愛情歌獎。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，畢書盡與太太減少出門頻率，工作回家也會先消毒。他期待疫情緩解後，能於7月、8月舉辦約1000人的小型演唱會。

歌手Kimberley（陳芳語）表示，hito流行音樂頒獎典禮是她剛出道時第一次登上台北小巨蛋的機會，這次像是回到起點，經過這段時間的磨練，更能體會歌詞的訊息也希望傳達給歌迷。陳芳語與黃明志合作的「玻璃心」入圍今年金曲獎年度歌曲獎，她也預告將會一起走上紅毯。（編輯：陳政偉）1110528

2022 hito流行音樂獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋舉行，藝人羅志祥（前中）帶來勁歌熱舞開場演出，魅力襲捲舞台上下，帶動現場氣氛。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

2022 hito流行音樂獎頒獎典禮強勢回歸，28日晚間在台北小巨蛋盛大舉行，並由藝人羅志祥（前右）擔綱開場演出。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

2022 hito流行音樂獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋舉行，歌手Karencici（林愷倫）（圖）拿下hito潛力女聲獎，並在現場高歌一曲。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

2022 hito流行音樂獎28日晚間在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，Trash樂團獲頒hito校園人氣樂團獎。圖為Trash樂團主唱阿夜（林志融）帶來精彩歌曲演出。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

2022 hito流行音樂獎頒獎典禮28日晚間熱鬧登場，歌手Kimberley（陳芳語）（圖）登台獻唱，也預告將會與大馬歌手黃明志一起走上金曲紅毯。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

2022 hito流行音樂獎28日晚間在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，歌手Julia吳卓源（右）榮獲本屆最受歡迎女歌手獎，並帶來精彩演出。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

因COVID-19疫情停辦2年的hito流行音樂獎頒獎典禮，28日晚間重返台北小巨蛋，歌手「小宇」宋念宇以專輯「無視 Be Nothing」獲得Hit Fm最愛歌手、hito編曲人等獎項。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

睽違2年再度舉辦的hito流行音樂獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋登場，歌手艾怡良登台開唱，嗨翻全場。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

2022 hito流行音樂獎28日晚間在台北小巨蛋舉辦頒獎典禮，歌手「娃娃」魏如萱登台獻唱多首經典歌曲，台下觀眾也一同合唱，氣氛超嗨。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

2022 hito流行音樂獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋舉行，金曲歌后魏如萱也登台獻唱，帶來一連串精彩組曲，歌聲魅力渲染全場。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

因疫情停辦兩屆的「2022 hito流行音樂獎」頒獎典禮，28日強勢回歸台北小巨蛋，歌手Julia吳卓源（右）除了個人演唱「精神分裂」，也與炎亞綸（左）合作唱跳。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日

2022 hito流行音樂獎頒獎典禮28日晚間在台北小巨蛋登場，歌手畢書盡（左）獲得本屆最受歡迎男歌手，歌曲「看見愛情」也獲得聽眾最愛情歌獎。中央社記者趙世勳攝 111年5月28日