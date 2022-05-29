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張秀卿自封陽光女孩 音樂祭嗨唱「辣妹駕到」

2022/5/29 17:15（5/29 17:31 更新）
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新台味草根慶典「小人物音樂祭」28日在台北圓山花博盛大舉行，當天正好也是歌手張秀卿（左2）生日，主辦單位特別為她驚喜慶生，讓張秀卿相當感動。（WINDIE Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月29日
新台味草根慶典「小人物音樂祭」28日在台北圓山花博盛大舉行，當天正好也是歌手張秀卿（左2）生日，主辦單位特別為她驚喜慶生，讓張秀卿相當感動。（WINDIE Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月29日
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）新台味草根慶典「小人物音樂祭」昨天在圓山花博盛大舉行，歌手張秀卿和毀容姐妹會大唱招牌歌曲「辣妹駕到」，張秀卿更自封「陽光女孩」，為音樂祭帶來好天氣。

「小人物音樂祭」不僅融合台灣文化元素，把兩台舞台車化為雙舞台，更將發財車開進會場內形成特色市集。值得一提的是，在活動前幾天台北連日降雨，主辦單位特地「燒烏龜」祈求天氣晴朗，昨日天氣也果真如願放晴，讓團隊鬆口氣地說：「不枉費我們燒了一打烏龜。」

音樂祭以康士坦的變化球開場，接連演唱多首膾炙人口的歌曲，全場更大合唱「擱淺的人」；接著張秀卿與毀容姐妹會的合體演出，更掀起一波高潮，演唱招牌歌曲「車站」、「Money我愛你」、「辣妹駕到」。

張秀卿剛登台便熱情問候觀眾：「你們知道為什麼今天出大太陽嗎？因為我是陽光女孩！」張秀卿更幽默打趣問：「你們覺得我本人怎麼樣？楊繡惠、王彩樺、張秀卿，誰最漂亮？」台下觀眾也毫不猶豫大喊「張秀卿！」

音樂祭當天正好是張秀卿生日，主辦單位也在演出結束後在台上為她驚喜慶生，讓張秀卿感動地說：「畢生第一次那麼多人幫我慶生，謝謝大家幫我過26歲生日！」

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佛系死亡金屬樂團「達摩樂隊」則在夜晚中出場，將佛經化作一首首歌曲，並請來妙本法師現場參與念佛，特別邀請到台中樂團「固定客」北上參與，兩組樂團精彩共演歌曲「師父」，妙本法師也在演出中段「開示」提醒大家「時時存好心、做好事」。

壓軸演出的是神棍樂團和P!SCO，融合傳統布袋戲「拼台」的概念，讓樂團以同時演出的方式，進行音樂上的互動較勁。除了共同演唱，他們更在演出中交換樂團成員，重演彼此的歌曲，最後演出在Penguin Disco、「九號公路」的大合唱中劃下完美句點。（編輯：張雅淨）1110529

佛系死亡金屬樂團「達摩樂隊」28日晚間在新台味草根慶典「小人物音樂祭」帥氣登場，將佛經化作一首首歌曲，並請來妙本法師（前左2）參與。（WINDIE Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月29日
佛系死亡金屬樂團「達摩樂隊」28日晚間在新台味草根慶典「小人物音樂祭」帥氣登場，將佛經化作一首首歌曲，並請來妙本法師（前左2）參與。（WINDIE Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月29日
新台味草根慶典「小人物音樂祭」28日在台北圓山花博盛大舉行，晚間壓軸演出的是神棍樂團和搖滾樂團P!SCO的拼台企劃，融合傳統布袋戲「拼台」的概念，讓樂團同時演出互動較勁。（WINDIE Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月29日
新台味草根慶典「小人物音樂祭」28日在台北圓山花博盛大舉行，晚間壓軸演出的是神棍樂團和搖滾樂團P!SCO的拼台企劃，融合傳統布袋戲「拼台」的概念，讓樂團同時演出互動較勁。（WINDIE Music提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月29日
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