阿湯哥魅力席捲全台 捍衛戰士2票房破2.2億

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）好萊塢男星湯姆克魯斯魅力發威，經典電影續作「捍衛戰士：獨行俠」稱霸台灣院線，端午連假3天票房上看新台幣8920萬元，總票房破2.2億元，蟬聯台灣北美兩地雙週票房冠軍。

睽違36年的續作「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）威力不容小覷，外媒指出，北美累計票房已達2.91億美元（約新台幣85.46億元），登雙週票房冠軍，已成為湯姆克魯斯（Tom Cruise）在北美票房第一高的作品。同時，此片也在海外賺進2.57億美元，全球累積總票房達5.48億美元。

儘管台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，「捍衛戰士2」票房卻不受影響，反倒持續成長，好評一面倒，不少影迷帶著爸媽、兒女重溫青春回憶。

片商發布新聞稿表示，台灣自5月25日上映迄今，全台首週票房為8150萬元，第2週光端午連假3天，就進帳8920萬元，比第1週票房成長44%，不僅蟬聯雙週票房冠軍，還刷新2022年各大強片首週開片票房紀錄，目前全台累積票房2.24億元。

「捍衛戰士：獨行俠」目前院線熱映中。（編輯：管中維）1110606