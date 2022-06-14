奧斯卡金獎導演操刀法版一屍到底 再添瘋狂趣味

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2022年坎城影展開幕片「一屍到底：法屍浪漫」，改編日本活屍神作「一屍到底」，女主角貝芮妮絲貝喬（Berenice Bejo）（中）在片中飾演導演的演員老婆，現實生活中，她也真的是本片導演的妻子。（車庫娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）2022年坎城影展開幕片「一屍到底：法屍浪漫」，改編日本活屍神作「一屍到底」，更請來原版演員「松田女士」客串成為驚喜彩蛋，致敬同時更增添瘋狂趣味。

「一屍到底：法屍浪漫」（Final Cut）由「大藝術家」（The Artist）奧斯卡金獎導演米歇爾哈札納維西斯（Michel Hazanavicius）執導，描述一個劇組在荒郊野外拍攝活屍片，結果現場卻出現真正活屍的荒謬故事，17日將在台灣上映。

談到本片緣起，哈札納維西斯透露，當初自己想拍一部以電影為主題的喜劇時，製片告訴他，自己買下了日本電影「一屍到底」的翻拍權，「當晚我就看了這部電影，我對劇本裡的巧思印象深刻。」哈札納維西斯立刻就動念，想拍屬於自己的版本，並在法國版中添加很多個人幽默。

特別的是，原版由日本女星竹原芳子飾演的電視製作人「松田女士」，竟也出現在法國版中，由她帶著「一屍到底」的企劃邀請法國導演翻拍。

對於為何安排「松田女士」登場，哈札納維西斯表示，除了藉此向原版致敬外，也為了增加故事的真實性，「法國很少拍活屍電影，我們必須找到一個方法讓它有可信度」，他想到的方法就是讓日本人來尋求翻拍機會，「因為她（松田女士）看起來很瘋狂，很有可能冒出這個點子。」

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除此之外，法國凱撒電影獎影后貝芮妮絲貝喬（Berenice Bejo）在片中飾演導演的演員老婆，有趣的是，現實生活中，她真的是本片導演哈札納維西斯的妻子。

貝喬更透露，當初老公在寫電影劇本時，還曾對她說：「我很抱歉，我想妳大概不能演這部片，因為我覺得妳太漂亮了。」讓自己相當傻眼，後來是因老公確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）臥病在床時，想聽她對劇本的看法，才有機會讀到，更因為覺得內容太有趣，主動爭取演出。（編輯：張雅淨）1110614