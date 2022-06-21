劉冠廷演技獲肯定 馮凱執導30年唯一讚賞

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）演員劉冠廷搭檔陳庭妮演出的都會愛情劇「愛情發生在三天後」，18日開播勇奪上週末華語劇收視冠軍，劉冠廷更被導演馮凱稱讚是執導30年唯一讚賞演員，讓他驚喜又榮幸。

劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩、邱木翰、洪群鈞今天回到拍攝場景舉辦媒體茶敘，談起看完首集心得，大家都覺得過癮。首次主演愛情劇的劉冠廷，被導演馮凱大讚戲路極廣，「在他身上看不到界線。」

劉冠廷坦言這次拍戲時，常發現準備好的內容，到了現場又被導演修改，但他很認同對方作法，因為演員都是主觀去看劇本，表演上容易有自己的盲點和慣性；多虧馮凱每天給的「驚喜」，「讓角色形象在創作過程中慢慢被建立起來。」

劇中探討每個角色勇敢追愛的軌跡，深受觀眾喜愛，劉冠廷與謝沛恩因辦公室戀情而結婚，陳庭妮則默默支持演藝工作剛起步的男友林哲熹，看似都有穩定感情，心裡卻藏著不安。劉冠廷始終無法和有控制慾的老婆謝沛恩溝通，林哲熹則因事業不穩定而對與陳庭妮的戀情產生懷疑。

謝沛恩今天表示，角色是個女強人兼控制狂、強迫症，和劇中老公劉冠廷對戲時總是劍拔弩張，真實生活自己卻不常和男友吵架，「透過這個角色探索和另一半爭吵爭執的過程，滿過癮的。」

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謝沛恩笑說，親友看了第一集後，紛紛說「和平時的妳很不同，比妳平常兇」，但她也從角色身上學習愛自己的方法，「要先懂得讓自己開心，而不是從別人身上獲得開心。」

談到劇中大學生青澀校園回憶的戲分，劉冠廷和陳庭妮上演不少曖昧互動，被問到有什麼想拿來現實實踐，陳庭妮最想幫另一半剪頭髮，「因為可能會失敗，而且不好看2、3個月，所以願意讓你剪頭髮，代表關係是很親密、很好的。」不過陳庭妮透露沒真的剪過伴侶頭髮，「我很想剪，但覺得代價太高了，剪不好就（醜）3個月耶。」（編輯：張雅淨）1110621