香港7大導演史無前例合作 訴說在地電影故事

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（中央社記者王心妤台北22日電）電影「七人樂隊」集合洪金寶、許鞍華、杜琪峯等7名導演打造1950年到2020年香港故事。發起人杜琪峯表示，這些年對香港電影關注度漸少，因此一提出想法就獲得贊成。

「七人樂隊」邀請到洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克拍攝7個短篇香港故事。7名導演經歷香港電影最好的黃金年代，雖然現在有不同的發展方向，但他們初衷不變，從8年前就開始籌備，並決定用底片拍出這部以香港為主題的作品，也是對底片拍攝的致敬。

「七人樂隊」描述1950年到2020年的故事，原本導演吳宇森將訴說70年代的故事，最後因身體狀況只能退出，但共創團隊選擇不再另邀導演，因此跳過70年代。演員陣容包含影星任達華、吳鎮宇、元華、龔慈恩、洪天明、林雪、張達明，以及新生代的余香凝、胡子彤、林愷鈴等人。

許鞍華提到，自己是其他導演的粉絲，一收到邀請馬上答應，「拍短篇電影會少一些拍攝長片的那份歇斯底里，通常這樣效果都是好的。」

徐克則說：「我想我們一定會要在一起做一些事，對我們的人生是一個很值得的經驗。」

「七人樂隊」故事包含洪金寶「練功」、許鞍華「校長」、譚家明「別夜」、袁和平「回歸」、杜琪峯「遍地黃金」、林嶺東「迷路」及徐克「深度對話」。電影將於7月22日在台上映。（編輯：張雅淨）1110622