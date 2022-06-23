納豆重返螢光幕主持 「誰來演戲」揭演員表演心路

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藝人納豆今年初因腦出血住院開刀，經4個多月休養出院，去年預錄主持的藝文節目「誰來演戲」將於7月登場。（鏡新聞提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）藝人納豆今年初因腦出血開刀，經4個多月休養出院，近期傳來新節目開播喜訊，去年預錄主持的藝文節目「誰來演戲」7月登場，揭露黃健瑋、莊凱勛等13名演員不為人知的一面。

納豆（林郁智）曾拿過金馬獎最佳男配角，是科班出身、不折不扣的戲劇咖，實力派演員黃健瑋、金馬影后謝盈萱都是他在台北藝術大學的同學。

始終熱愛演戲的納豆，由於主持綜藝節目表現太搶眼，常被當成綜藝咖，因此這次能以「演員與主持人」身分接下「誰來演戲」節目主持棒，他直說：「非常開心做這個節目。」

不少來賓與納豆都有不錯交情，去年錄製時期，納豆就在臉書粉絲團上曬出不少合照，包含邵雨薇、黃健瑋、莊凱勛、于子育及傅孟柏等人。傅孟柏還留言直誇納豆主持功力超強，「超級走心的訪問，只差沒有吻戲了」，讓納豆打趣回應：「第2季可以安排。」

納豆透過製作單位分享，每次錄影前，他都會先看過來賓的作品至少3到4部，有時甚至更多，「有的是電影、有的是長篇劇集，像我為了更了解邵雨薇的作品，就一口氣看了2齣戲、一共38集的戲」，才能藉由訪談，帶領觀眾品味演員過往的代表作品及心路歷程。

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製作單位表示，一開始就設定主持人一定要有演員身分，納豆就是首選，「大家熟悉的納豆多半是諧星、搞笑的一面，但是他的心思很細膩，能從訪談中察覺受訪者的細微想法，我們更希望藉由節目讓觀眾看到不一樣的他。」

「誰來演戲」除了納豆與演員間的訪談外，還有演員獨角戲時間，讓他們挑戰突破既定螢幕形象，演出最想挑戰的角色，例如劉品言與簡嫚書就不約而同想變身女打仔，製作單位更特別邀請電影動作指導協助。節目將於7月2日起，每週六晚上10時30分在中華電信MOD 508台及鏡新聞YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110623